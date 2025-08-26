Сертификация учителей пройдет по-новому: что изменится с 1 сентября

В Украине с 1 сентября 2025 года меняется процедура сертификации педагогических работников. Так, участвовать в независимом оценивании смогут учителя, которые на момент регистрации имеют нагрузку не менее 0,25 тарифной ставки по предмету прохождения сертификации.

Об этом сообщает Управление государственной службы качества образования. Кроме того, участники сертификации не могут быть привлечены в качестве экспертов к изучению практического опыта работы. В то же время процедура регистрации педагогов будет разработана и утверждена отдельным Положением.

Этапы сертификации

Независимое тестирование (1 этап)

Усовершенствована организация тестирования участников сертификации. Предусмотрено проведение теста как в бумажной, так и в цифровой форме.

Самооценка педагогического мастерства (2 этап)

Участники сертификации самостоятельно оценивают собственное профессиональное мастерство. Быть недопущенным к 3-му этапу учитель может только в случае:

непредставления результатов самооценивания;

представления результатов с несоблюдением срока или способа, определенного ГСКО.

В случае изменения места работы, должности или персональных данных во время прохождения 1-го и 2-го этапов сертификации участник должен проинформировать об этом территориальный орган Службы той области, где расположено его учебное заведение, заказным письмом, по электронной почте или лично не позднее 3 календарных дней со дня получения уведомления о допуске к участию в 3 этапе сертификации.

Изучение практического опыта (3 этап)

Изучение практического опыта работы учителя осуществляется дистанционно с использованием информационно-цифровых технологий и с видеофиксацией. срок изучения практического опыта работы участника сертификации:

определяется экспертной группой;

сообщается участнику работником соответствующего территориального органа ДСЯО на адрес электронной почты, не ранее чем за пять и не позднее чем за три рабочих дня со дня начала изучения практического опыта работы.

Обжалование результатов 3 этапа

Участник сертификации имеет право обжаловать результаты изучения его практического опыта в течение 3 календарных дней со дня получения копии экспертного заключения, подав обращение в территориальное управление Службы той области, где функционирует учебное заведение, в котором он работает. Рассмотрение такого обращения осуществляет апелляционная комиссия в течение не более 10 рабочих дней со дня его получения.

Эксперты сертификации

Экспертом сертификации может стать педагогический, научно-педагогический работник учебного заведения или другое лицо с опытом педагогической деятельности более 5 лет, которое:

прошло подготовку от Государственной службы качества образования,

успешно сдал итоговое тестирование,

получил сертификат о повышении квалификации

включено в список экспертов, утвержденный приказом ГСКО.

Руководитель учебного заведения, в котором работает эксперт, должен организовать его замену в случае привлечения эксперта к изучению практического опыта работы участников сертификации.

Действие сертификата

Сертификат действителен в течение трех лет начиная с 1 января года, следующего за годом успешного прохождения сертификации. Учителя, которые успешно прошли сертификацию, получают 20% доплату к должностному окладу в течение трех лет.

