В Украине впервые проведут сертификацию учителей английского языка: названа дата

Учителя английского языка впервые смогут пройти сертификацию педагогических работников. Независимое тестирование профессиональных знаний и уметь педагогов состоится 13 сентября.

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Об этом сообщает Государственная служба качества образования на официальном сайте. Это первый этап сертификации. До 29 августа в личных кабинетах участников будут размещены письма-вызовы с информацией о дате, времени и месте проведения тестирования.

Для подготовки к сертификации Государственная служба качества образования Украины утвердила:

форму анкеты самооценки участника сертификации — учителя английского языка — по уровню собственного педагогического мастерства и сформированности ключевых компетентностей и умений у учащихся;

методические рекомендации по заполнению этой анкеты;

методику проведения оценивания профессиональных компетентностей участников сертификации.

С этими материалами можно ознакомиться на сайте ГСКО.

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