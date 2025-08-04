Объявлено топ-50 лучших учителей Украины: кто вошел в полуфинал премии Global Teacher Prize Ukraine 2025

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Объявлено топ-50 лучших учителей Украины: кто вошел в полуфинал премии Global Teacher Prize Ukraine 2025

Ежегодно в Украине выбирают лучших учителей страны и отмечают их премией Global Teacher Prize Ukraine. В этом году в список полуфиналистов вошли 54 педагога вместо традиционных 50, из-за одинакового количества баллов на границе рейтинга.

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Освитория.Медиа обнародовала список тех, кто вошел в рейтинг. Уже 1 сентября станут известны имена десяти финалистов. В сентябре они отправятся в асессмент-центр, где экспертное жюри будет оценивать их в течение двух дней. А 4 октября, во Всемирный день учителя, вся страна увидит главного победителя в эфире национального телемарафона. Победитель или победительница получит 1 миллион гривен на воплощение своей образовательной мечты.

  • Аринархова Анна Александровна, город Киев, STEM-школа "КМДШ-ГРАНД" и "Европейский коллегиум"

Предмет: Химия, Познаем природу, STEM

  • Атамасенко Евгений Михайлович, поселок Калиновка Киевской области, Опорное учреждение образования "Калиновский академический лицей-образовательный центр" Калиновского поселкового совета Фастовского района Киевской области

Предмет: Химия, курс STEM

  • Бабак Мария Алексеевна, город Ивано-Франковск, Научный лицей им. Николая Сабата

Предмет: Украинский язык и литература

  • Бабенко Владимир Петрович , город Полтава, Коммунальное учреждение "Розсошенская гимназия Щербановского сельского совета Полтавского района Полтавской области"

Предмет: Информатика

  • Белякова Юлия Александровна, город Запорожье, Начальная школа "Рассвет" Запорожского городского совета и Запорожский академический лицей "Перспектива" Запорожского городского совета

Предмет: Английский язык

  • Белоголовко Марина Васильевна, город Черновцы, Черновицкий лицей № 8 имени Тараса Григорьевича Шевченко

Предмет: Английский язык

  • Большакова Елена Анатольевна, город Кременчуг, Кременчугский лицей № 5 имени Т.Г.Шевченко

Предмет: Начальные классы

  • Бородин Алексей Иванович, село Софиевская Борщаговка Киевской области, "Софиевско-Борщаговский лицей "София".

Предмет: Начальные классы

  • Бутурлим Татьяна Ивановна, город Нежин Черниговской области, Международный лицей "Study.ua"

Предмет: Украинский язык и литература

  • Власенко Людмила Сергеевна, город Житомир, Лицей № 27 города Житомира

Предмет: Украинский язык и литература

  • Власова Наталья Сергеевна, город Днепр, В.с.п. "Научный лицей международных отношений II-III ступеней" Университета таможенного дела и финансов

Предмет: История, Гражданское образование

  • Власюк Василий Васильевич, город Славута Хмельницкой области, Перемишельская гимназия Улашановского сельского совета Шепетовского района Хмельницкой области

Предмет: Украинский язык и украинская литература, Зарубежная литература

  • Гарбовская Тамара Васильевна, село Поповка Полтавской области, Поповская гимназия № 2 Карловского городского совета

Предмет: Украинский язык и литература, Зарубежная литература

  • Головань Виктория Валерьевна, город Киев, Частное учебное заведение "Гимназия "Claris Verbis"

Предмет: Биология, Химия

  • Деменик Людмила Ростиславовна, город Луцк, Коммунальное учреждение общего среднего образования "Луцкий лицей № 27 Луцкого городского совета"

Предмет: Физика, Астрономия, Интегрированный курс "Познаем природу", STEM

  • Желебовская Виктория Николаевна, город Одесса, Одесская, Одесский лицей "Гармония" Одесского городского совета

Предмет: Начальные классы

  • Ищенко Надежда Петровна, Новоукраинка Кировоградской области, Коммунальное учреждение "Новоукраинский профессиональный лицей Кировоградского областного совета"

Предмет: Информатика, Технологии, Черчение

  • Кондратюк Виктор Иванович, город Коростышев Житомирской области, Лицей №2 имени Л.Х. Дарбиняна

Предмет: Математика, Физика, Астрономия

  • Кравчук Константин Григорьевич, город Хмельницкий, Коммунальное учреждение общего среднего образования "Гимназия № 22 имени Олега Ольжича Хмельницкого городского совета"

Предмет: Изобразительное искусство, Информатика

  • Лебедь Марина Алексеевна, город Полтава, Лицей № 38 имени Ивана Павловского Полтавского городского совета

Предмет: Украинский язык и украинская литература, Зарубежная литература

  • Литвинова Елена Александровна, город Киев, Средняя общеобразовательная школа № 50 Святошинского района г. Киева

Предмет: Коррекционно-развивающие занятия для учащихся с особыми образовательными потребностями

  • Обидченко Оксана Александровна, город Волноваха Донецкой области / город Чертков Тернопольской области, Волновахское заведение общего среднего образования I-III ступеней № 7 Волновахской городской территориальной общины Донецкой области

Предмет: Украинский язык и литература, Зарубежная литература

  • Ометюх Юлия Ярославовна, город Львов, Лицей имени Ивана Пулюя

Предмет: Искусство

  • Пахомов Юрий Дмитриевич, город Ивано-Франковск, Лицей № 24 Ивано-Франковского городского совета

Предмет: Химия, Познаем природу

  • Первова Марина Марковна, город Николаев, Николаевский лицей № 22 Николаевского городского совета Николаевской области

Предмет: Английский язык

  • Перехрист Наталья Андреевна, город Тернополь, Тернопольская общеобразовательная школа I-III ступеней № 23

Предмет: Информатика, Английский язык

  • Пичкур Богдан Анатольевич, село Махновка Винницкой области, Опорное коммунальное учреждение "Лицей Казатинского городского совета Винницкой области"

Предмет: География, Познаем природу, Моя планета Земля, Робототехника, Защита Украины

  • Плющ Юлия Олеговна, город Костополь Ровенской области, Костопольский лицей № 1 им.Т.Г.Шевченко

Предмет: Начальные классы

  • Погрибняк Ольга Сергеевна, город Киев, Образовательная территория "Midgard"

Предмет: История

  • Полякова Наталья Александровна, город Запорожье, Запорожская гимназия № 11

Предмет: Английский язык

  • Пономарец Ирина Александровна, город Пологи Запорожской области, Коммунальное учреждение "Пологовский лицей № 1" Пологовского городского совета Пологовского района Запорожской области

Предмет: Английский язык, Страноведение (США, Великобритания), Основы медиаграмотности

  • Попадюк Николай Николаевич, город Черновцы, Черновицкий лицей № 10 Черновицкого городского совета

Предмет: История, Гражданское образование, Правоведение, Основы критического мышления и международное гуманитарное право

  • Попович Алексей Васильевич, город Вашковцы Черновицкой области, Вашковецкий ОЗСО I-III ст. им. И.Бажанского

Предмет: История, Основы правоведения, Гражданское образование

  • Примаченко Сергей Владимирович, село Софиевская Борщаговка Киевской области, Лицей № 286 города Киева и "Школа современного образования "АСЕ"

Предмет: Химия

  • Проць Елена Романовна, село Морозовичи Львовской области, Торгановицкая гимназия имени Дмитрия Петрины Старосамборского городского совета Самборского района

Предмет: Украинский язык, Украинская литература, Зарубежная литература

  • Радченко Яна Андреевна, город Умань Черкасской области, Частное учреждение дошкольного и общего среднего образования "Украинская детская академия"

Предмет: Украинский язык и литература

  • Роботницкая Екатерина Александровна, город Киев, "Лико-школа"

Предмет: Украинский язык

  • Романов Максим Вячеславович, город Харьков, Харьковский частный лицей "Школа "Ранок"

Предмет: География

  • Рутковская Алена Михайловна, город Киев, Ukrainian Global School

Предмет: Английский язык

  • Савицкая Анна Федоровна, Шептицкий Львовской области, Гимназия № 1 Шептицкого городского совета

Предмет: Информатика

  • Сакович Людмила Сергеевна, город Львов, Лицей "Орияна" Львовского городского совета

Предмет: Украинский язык и литература, Зарубежная литература, Польский язык

  • Сербин Ольга Васильевна, город Калуш Ивано-Франковской области, Калушский лицей имени Дмитрия Бахматюка Калушского городского совета Ивано-Франковской области

Предмет: Украинский язык и литература

  • Сергиенко Всеволод Сергеевич, поселок Безлюдовка Харьковской области, Коммунальное учреждение "Безлюдовский юридический лицей имени И.Я.Подкопая Безлюдовского поселкового совета" Харьковского района Харьковской области

Предмет: История, правоведение

  • Серик Ольга Вадимовна, город Чугуев Харьковской области, Коммунальное учреждение "Чугуевский лицей № 2" Чугуевского городского совета Харьковской области

Предмет: Биология, Экология, География "Познаем природу"

  • Сидоренко Ярослав Игоревич, город Кропивницкий Кировоградской области, Коммунальное учреждение "Лицей "Перспектива" Кропивницкого городского совета"

Предмет: Английский язык

  • Стецюк Андрей Сергеевич, город Черкассы, Черкасская гимназия № 9 им. А.М. Луценко Черкасского городского совета Черкасской области

Предмет: История

  • Сушко Татьяна Николаевна, город Ирпень Киевской области, Ирпенский гуманитарный лицей "Лингвист" имени Зарифы Алиевой Ирпенского городского совета Бучанского района Киевской области

Предмет: Начальные классы и Украинский язык

  • Тарасюк Александр Николаевич, город Владимир Волынской области, Лицей № 5 имени Анатолия Кореневского Владимирского городского совета

Предмет: История, факультатив "Предпринимательство в действии"

  • Телец Юрий Владимирович, город Киев, Киевская гимназия № 154

Предмет: Украинский язык и литература

  • Телишевская Лилия Степановна, город Львов, Средняя общеобразовательная школа № 99 города Львова

Предмет: Украинский язык и литература

  • Чернюк Алена Валерьевна, город Николаев, Украинская ООШ I-III ст. № 13 Селидовского городского совета Донецкой области

Предмет: Немецкий язык

  • Черняк Ольга Евгеньевна, город Украинск Донецкой области, Украинская ООШ I-III ст. № 13 Селидовского городского совета Донецкой области

Предмет: Информатика, Основы здоровья, "Здоровье, безопасность, благосостояние"

  • Шаламов Руслан Васильевич, город Харьков, Харьковский научный лицей "Одаренность"

Предмет: Биология и экология

  • Штефан Лина Леонидовна, город Харьков, Коммунальное учреждение "Хврковский академический лицей "Интел 13" Харьковского областного совета

Предмет: Украинский язык, Украинская литература, Зарубежная литература

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что идея "прокачать" учителей возмутила украинцев.

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