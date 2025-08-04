Объявлено топ-50 лучших учителей Украины: кто вошел в полуфинал премии Global Teacher Prize Ukraine 2025

Ежегодно в Украине выбирают лучших учителей страны и отмечают их премией Global Teacher Prize Ukraine. В этом году в список полуфиналистов вошли 54 педагога вместо традиционных 50, из-за одинакового количества баллов на границе рейтинга.

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Освитория.Медиа обнародовала список тех, кто вошел в рейтинг. Уже 1 сентября станут известны имена десяти финалистов. В сентябре они отправятся в асессмент-центр, где экспертное жюри будет оценивать их в течение двух дней. А 4 октября, во Всемирный день учителя, вся страна увидит главного победителя в эфире национального телемарафона. Победитель или победительница получит 1 миллион гривен на воплощение своей образовательной мечты.

Аринархова Анна Александровна, город Киев, STEM-школа "КМДШ-ГРАНД" и "Европейский коллегиум" Предмет: Химия, Познаем природу, STEM Атамасенко Евгений Михайлович, поселок Калиновка Киевской области, Опорное учреждение образования "Калиновский академический лицей-образовательный центр" Калиновского поселкового совета Фастовского района Киевской области Предмет: Химия, курс STEM Бабак Мария Алексеевна, город Ивано-Франковск, Научный лицей им. Николая Сабата Предмет: Украинский язык и литература Бабенко Владимир Петрович , город Полтава, Коммунальное учреждение "Розсошенская гимназия Щербановского сельского совета Полтавского района Полтавской области" Предмет: Информатика Белякова Юлия Александровна, город Запорожье, Начальная школа "Рассвет" Запорожского городского совета и Запорожский академический лицей "Перспектива" Запорожского городского совета Предмет: Английский язык Белоголовко Марина Васильевна, город Черновцы, Черновицкий лицей № 8 имени Тараса Григорьевича Шевченко Предмет: Английский язык Большакова Елена Анатольевна, город Кременчуг, Кременчугский лицей № 5 имени Т.Г.Шевченко Предмет: Начальные классы Бородин Алексей Иванович, село Софиевская Борщаговка Киевской области, "Софиевско-Борщаговский лицей "София". Предмет: Начальные классы Бутурлим Татьяна Ивановна, город Нежин Черниговской области, Международный лицей "Study.ua" Предмет: Украинский язык и литература Власенко Людмила Сергеевна, город Житомир, Лицей № 27 города Житомира Предмет: Украинский язык и литература Власова Наталья Сергеевна, город Днепр, В.с.п. "Научный лицей международных отношений II-III ступеней" Университета таможенного дела и финансов Предмет: История, Гражданское образование Власюк Василий Васильевич, город Славута Хмельницкой области, Перемишельская гимназия Улашановского сельского совета Шепетовского района Хмельницкой области Предмет: Украинский язык и украинская литература, Зарубежная литература Гарбовская Тамара Васильевна, село Поповка Полтавской области, Поповская гимназия № 2 Карловского городского совета Предмет: Украинский язык и литература, Зарубежная литература Головань Виктория Валерьевна, город Киев, Частное учебное заведение "Гимназия "Claris Verbis" Предмет: Биология, Химия Деменик Людмила Ростиславовна, город Луцк, Коммунальное учреждение общего среднего образования "Луцкий лицей № 27 Луцкого городского совета" Предмет: Физика, Астрономия, Интегрированный курс "Познаем природу", STEM Желебовская Виктория Николаевна, город Одесса, Одесская, Одесский лицей "Гармония" Одесского городского совета Предмет: Начальные классы Ищенко Надежда Петровна, Новоукраинка Кировоградской области, Коммунальное учреждение "Новоукраинский профессиональный лицей Кировоградского областного совета" Предмет: Информатика, Технологии, Черчение Кондратюк Виктор Иванович, город Коростышев Житомирской области, Лицей №2 имени Л.Х. Дарбиняна Предмет: Математика, Физика, Астрономия Кравчук Константин Григорьевич, город Хмельницкий, Коммунальное учреждение общего среднего образования "Гимназия № 22 имени Олега Ольжича Хмельницкого городского совета" Предмет: Изобразительное искусство, Информатика Лебедь Марина Алексеевна, город Полтава, Лицей № 38 имени Ивана Павловского Полтавского городского совета Предмет: Украинский язык и украинская литература, Зарубежная литература Литвинова Елена Александровна, город Киев, Средняя общеобразовательная школа № 50 Святошинского района г. Киева Предмет: Коррекционно-развивающие занятия для учащихся с особыми образовательными потребностями Обидченко Оксана Александровна, город Волноваха Донецкой области / город Чертков Тернопольской области, Волновахское заведение общего среднего образования I-III ступеней № 7 Волновахской городской территориальной общины Донецкой области Предмет: Украинский язык и литература, Зарубежная литература Ометюх Юлия Ярославовна, город Львов, Лицей имени Ивана Пулюя Предмет: Искусство Пахомов Юрий Дмитриевич, город Ивано-Франковск, Лицей № 24 Ивано-Франковского городского совета Предмет: Химия, Познаем природу Первова Марина Марковна, город Николаев, Николаевский лицей № 22 Николаевского городского совета Николаевской области Предмет: Английский язык Перехрист Наталья Андреевна, город Тернополь, Тернопольская общеобразовательная школа I-III ступеней № 23 Предмет: Информатика, Английский язык Пичкур Богдан Анатольевич, село Махновка Винницкой области, Опорное коммунальное учреждение "Лицей Казатинского городского совета Винницкой области" Предмет: География, Познаем природу, Моя планета Земля, Робототехника, Защита Украины Плющ Юлия Олеговна, город Костополь Ровенской области, Костопольский лицей № 1 им.Т.Г.Шевченко Предмет: Начальные классы Погрибняк Ольга Сергеевна, город Киев, Образовательная территория "Midgard" Предмет: История Полякова Наталья Александровна, город Запорожье, Запорожская гимназия № 11 Предмет: Английский язык Пономарец Ирина Александровна, город Пологи Запорожской области, Коммунальное учреждение "Пологовский лицей № 1" Пологовского городского совета Пологовского района Запорожской области Предмет: Английский язык, Страноведение (США, Великобритания), Основы медиаграмотности Попадюк Николай Николаевич, город Черновцы, Черновицкий лицей № 10 Черновицкого городского совета Предмет: История, Гражданское образование, Правоведение, Основы критического мышления и международное гуманитарное право Попович Алексей Васильевич, город Вашковцы Черновицкой области, Вашковецкий ОЗСО I-III ст. им. И.Бажанского Предмет: История, Основы правоведения, Гражданское образование Примаченко Сергей Владимирович, село Софиевская Борщаговка Киевской области, Лицей № 286 города Киева и "Школа современного образования "АСЕ" Предмет: Химия Проць Елена Романовна, село Морозовичи Львовской области, Торгановицкая гимназия имени Дмитрия Петрины Старосамборского городского совета Самборского района Предмет: Украинский язык, Украинская литература, Зарубежная литература Радченко Яна Андреевна, город Умань Черкасской области, Частное учреждение дошкольного и общего среднего образования "Украинская детская академия" Предмет: Украинский язык и литература Роботницкая Екатерина Александровна, город Киев, "Лико-школа" Предмет: Украинский язык Романов Максим Вячеславович, город Харьков, Харьковский частный лицей "Школа "Ранок" Предмет: География Рутковская Алена Михайловна, город Киев, Ukrainian Global School Предмет: Английский язык Савицкая Анна Федоровна, Шептицкий Львовской области, Гимназия № 1 Шептицкого городского совета Предмет: Информатика Сакович Людмила Сергеевна, город Львов, Лицей "Орияна" Львовского городского совета Предмет: Украинский язык и литература, Зарубежная литература, Польский язык Сербин Ольга Васильевна, город Калуш Ивано-Франковской области, Калушский лицей имени Дмитрия Бахматюка Калушского городского совета Ивано-Франковской области Предмет: Украинский язык и литература Сергиенко Всеволод Сергеевич, поселок Безлюдовка Харьковской области, Коммунальное учреждение "Безлюдовский юридический лицей имени И.Я.Подкопая Безлюдовского поселкового совета" Харьковского района Харьковской области Предмет: История, правоведение Серик Ольга Вадимовна, город Чугуев Харьковской области, Коммунальное учреждение "Чугуевский лицей № 2" Чугуевского городского совета Харьковской области Предмет: Биология, Экология, География "Познаем природу" Сидоренко Ярослав Игоревич, город Кропивницкий Кировоградской области, Коммунальное учреждение "Лицей "Перспектива" Кропивницкого городского совета" Предмет: Английский язык Стецюк Андрей Сергеевич, город Черкассы, Черкасская гимназия № 9 им. 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Ранее OBOZ.UA рассказывал, что идея "прокачать" учителей возмутила украинцев.

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