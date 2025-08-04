Объявлено топ-50 лучших учителей Украины: кто вошел в полуфинал премии Global Teacher Prize Ukraine 2025

- Аринархова Анна Александровна, город Киев, STEM-школа "КМДШ-ГРАНД" и "Европейский коллегиум"
Предмет: Химия, Познаем природу, STEM
- Атамасенко Евгений Михайлович, поселок Калиновка Киевской области, Опорное учреждение образования "Калиновский академический лицей-образовательный центр" Калиновского поселкового совета Фастовского района Киевской области
Предмет: Химия, курс STEM
- Бабак Мария Алексеевна, город Ивано-Франковск, Научный лицей им. Николая Сабата
Предмет: Украинский язык и литература
- Бабенко Владимир Петрович , город Полтава, Коммунальное учреждение "Розсошенская гимназия Щербановского сельского совета Полтавского района Полтавской области"
Предмет: Информатика
- Белякова Юлия Александровна, город Запорожье, Начальная школа "Рассвет" Запорожского городского совета и Запорожский академический лицей "Перспектива" Запорожского городского совета
Предмет: Английский язык
- Белоголовко Марина Васильевна, город Черновцы, Черновицкий лицей № 8 имени Тараса Григорьевича Шевченко
Предмет: Английский язык
- Большакова Елена Анатольевна, город Кременчуг, Кременчугский лицей № 5 имени Т.Г.Шевченко
Предмет: Начальные классы
- Бородин Алексей Иванович, село Софиевская Борщаговка Киевской области, "Софиевско-Борщаговский лицей "София".
Предмет: Начальные классы
- Бутурлим Татьяна Ивановна, город Нежин Черниговской области, Международный лицей "Study.ua"
Предмет: Украинский язык и литература
- Власенко Людмила Сергеевна, город Житомир, Лицей № 27 города Житомира
Предмет: Украинский язык и литература
- Власова Наталья Сергеевна, город Днепр, В.с.п. "Научный лицей международных отношений II-III ступеней" Университета таможенного дела и финансов
Предмет: История, Гражданское образование
- Власюк Василий Васильевич, город Славута Хмельницкой области, Перемишельская гимназия Улашановского сельского совета Шепетовского района Хмельницкой области
Предмет: Украинский язык и украинская литература, Зарубежная литература
- Гарбовская Тамара Васильевна, село Поповка Полтавской области, Поповская гимназия № 2 Карловского городского совета
Предмет: Украинский язык и литература, Зарубежная литература
- Головань Виктория Валерьевна, город Киев, Частное учебное заведение "Гимназия "Claris Verbis"
Предмет: Биология, Химия
- Деменик Людмила Ростиславовна, город Луцк, Коммунальное учреждение общего среднего образования "Луцкий лицей № 27 Луцкого городского совета"
Предмет: Физика, Астрономия, Интегрированный курс "Познаем природу", STEM
- Желебовская Виктория Николаевна, город Одесса, Одесская, Одесский лицей "Гармония" Одесского городского совета
Предмет: Начальные классы
- Ищенко Надежда Петровна, Новоукраинка Кировоградской области, Коммунальное учреждение "Новоукраинский профессиональный лицей Кировоградского областного совета"
Предмет: Информатика, Технологии, Черчение
- Кондратюк Виктор Иванович, город Коростышев Житомирской области, Лицей №2 имени Л.Х. Дарбиняна
Предмет: Математика, Физика, Астрономия
- Кравчук Константин Григорьевич, город Хмельницкий, Коммунальное учреждение общего среднего образования "Гимназия № 22 имени Олега Ольжича Хмельницкого городского совета"
Предмет: Изобразительное искусство, Информатика
- Лебедь Марина Алексеевна, город Полтава, Лицей № 38 имени Ивана Павловского Полтавского городского совета
Предмет: Украинский язык и украинская литература, Зарубежная литература
- Литвинова Елена Александровна, город Киев, Средняя общеобразовательная школа № 50 Святошинского района г. Киева
Предмет: Коррекционно-развивающие занятия для учащихся с особыми образовательными потребностями
- Обидченко Оксана Александровна, город Волноваха Донецкой области / город Чертков Тернопольской области, Волновахское заведение общего среднего образования I-III ступеней № 7 Волновахской городской территориальной общины Донецкой области
Предмет: Украинский язык и литература, Зарубежная литература
- Ометюх Юлия Ярославовна, город Львов, Лицей имени Ивана Пулюя
Предмет: Искусство
- Пахомов Юрий Дмитриевич, город Ивано-Франковск, Лицей № 24 Ивано-Франковского городского совета
Предмет: Химия, Познаем природу
- Первова Марина Марковна, город Николаев, Николаевский лицей № 22 Николаевского городского совета Николаевской области
Предмет: Английский язык
- Перехрист Наталья Андреевна, город Тернополь, Тернопольская общеобразовательная школа I-III ступеней № 23
Предмет: Информатика, Английский язык
- Пичкур Богдан Анатольевич, село Махновка Винницкой области, Опорное коммунальное учреждение "Лицей Казатинского городского совета Винницкой области"
Предмет: География, Познаем природу, Моя планета Земля, Робототехника, Защита Украины
- Плющ Юлия Олеговна, город Костополь Ровенской области, Костопольский лицей № 1 им.Т.Г.Шевченко
Предмет: Начальные классы
- Погрибняк Ольга Сергеевна, город Киев, Образовательная территория "Midgard"
Предмет: История
- Полякова Наталья Александровна, город Запорожье, Запорожская гимназия № 11
Предмет: Английский язык
- Пономарец Ирина Александровна, город Пологи Запорожской области, Коммунальное учреждение "Пологовский лицей № 1" Пологовского городского совета Пологовского района Запорожской области
Предмет: Английский язык, Страноведение (США, Великобритания), Основы медиаграмотности
- Попадюк Николай Николаевич, город Черновцы, Черновицкий лицей № 10 Черновицкого городского совета
Предмет: История, Гражданское образование, Правоведение, Основы критического мышления и международное гуманитарное право
- Попович Алексей Васильевич, город Вашковцы Черновицкой области, Вашковецкий ОЗСО I-III ст. им. И.Бажанского
Предмет: История, Основы правоведения, Гражданское образование
- Примаченко Сергей Владимирович, село Софиевская Борщаговка Киевской области, Лицей № 286 города Киева и "Школа современного образования "АСЕ"
Предмет: Химия
- Проць Елена Романовна, село Морозовичи Львовской области, Торгановицкая гимназия имени Дмитрия Петрины Старосамборского городского совета Самборского района
Предмет: Украинский язык, Украинская литература, Зарубежная литература
- Радченко Яна Андреевна, город Умань Черкасской области, Частное учреждение дошкольного и общего среднего образования "Украинская детская академия"
Предмет: Украинский язык и литература
- Роботницкая Екатерина Александровна, город Киев, "Лико-школа"
Предмет: Украинский язык
- Романов Максим Вячеславович, город Харьков, Харьковский частный лицей "Школа "Ранок"
Предмет: География
- Рутковская Алена Михайловна, город Киев, Ukrainian Global School
Предмет: Английский язык
- Савицкая Анна Федоровна, Шептицкий Львовской области, Гимназия № 1 Шептицкого городского совета
Предмет: Информатика
- Сакович Людмила Сергеевна, город Львов, Лицей "Орияна" Львовского городского совета
Предмет: Украинский язык и литература, Зарубежная литература, Польский язык
- Сербин Ольга Васильевна, город Калуш Ивано-Франковской области, Калушский лицей имени Дмитрия Бахматюка Калушского городского совета Ивано-Франковской области
Предмет: Украинский язык и литература
- Сергиенко Всеволод Сергеевич, поселок Безлюдовка Харьковской области, Коммунальное учреждение "Безлюдовский юридический лицей имени И.Я.Подкопая Безлюдовского поселкового совета" Харьковского района Харьковской области
Предмет: История, правоведение
- Серик Ольга Вадимовна, город Чугуев Харьковской области, Коммунальное учреждение "Чугуевский лицей № 2" Чугуевского городского совета Харьковской области
Предмет: Биология, Экология, География "Познаем природу"
- Сидоренко Ярослав Игоревич, город Кропивницкий Кировоградской области, Коммунальное учреждение "Лицей "Перспектива" Кропивницкого городского совета"
Предмет: Английский язык
- Стецюк Андрей Сергеевич, город Черкассы, Черкасская гимназия № 9 им. А.М. Луценко Черкасского городского совета Черкасской области
Предмет: История
- Сушко Татьяна Николаевна, город Ирпень Киевской области, Ирпенский гуманитарный лицей "Лингвист" имени Зарифы Алиевой Ирпенского городского совета Бучанского района Киевской области
Предмет: Начальные классы и Украинский язык
- Тарасюк Александр Николаевич, город Владимир Волынской области, Лицей № 5 имени Анатолия Кореневского Владимирского городского совета
Предмет: История, факультатив "Предпринимательство в действии"
- Телец Юрий Владимирович, город Киев, Киевская гимназия № 154
Предмет: Украинский язык и литература
- Телишевская Лилия Степановна, город Львов, Средняя общеобразовательная школа № 99 города Львова
Предмет: Украинский язык и литература
- Чернюк Алена Валерьевна, город Николаев, Украинская ООШ I-III ст. № 13 Селидовского городского совета Донецкой области
Предмет: Немецкий язык
- Черняк Ольга Евгеньевна, город Украинск Донецкой области, Украинская ООШ I-III ст. № 13 Селидовского городского совета Донецкой области
Предмет: Информатика, Основы здоровья, "Здоровье, безопасность, благосостояние"
- Шаламов Руслан Васильевич, город Харьков, Харьковский научный лицей "Одаренность"
Предмет: Биология и экология
- Штефан Лина Леонидовна, город Харьков, Коммунальное учреждение "Хврковский академический лицей "Интел 13" Харьковского областного совета
Предмет: Украинский язык, Украинская литература, Зарубежная литература