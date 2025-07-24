Идея ''прокачать'' учителей возмутила украинцев: МОН напомнили о низких зарплатах и массовых увольнениях в школах

Украинцы возмутились идеей Министерства образования и науки "прокачать" учителей. Так, заместитель министра образования Надежда Кузьмичева анонсировала разработку новых концепций для 9 образовательных отраслей Новой украинской школы. Процесс предусматривает не прямое переобучение, а наслаивание знаний.

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В эфире телемарафона чиновница сообщила, что необходимость "прокачки" учителей возникла из-за обновления модельных программ. В частности, к ним были разработаны другие учебные материалы, предусматривающие практическую составляющую. Сама же работа должна осуществляться пошагово.

"У нас каждый год есть образовательная субвенция, которая предусматривает каждый год обучение учителей и повышение их уровня компетентности. Но в данном случае мы говорим о следующем уровне обучения. Нам необходимо "прокачать" наших учителей, и дополнительно прообучать их именно этому компоненту. В следующем учебном году приоритетными отраслями являются естественная, технологическая и художественная. Именно с этих учителей и с курса 5-6 класса мы начнем воплощать те новации в украинскую систему образования", – сказала чиновница.

Украинцы призвали оставить в покое учителей, кроме того они сетовали на низкие зарплаты, из-за чего педагоги вынуждены на летних каникулах идти работать на других работах, чтобы выжить. Под постом Освіта.ua пользователи сети подчеркнули, что с подобными "прокачками" в школах не останется кому преподавать.

"Да уже так прокачали, что летом еще на двух работах работаю, потому что из квартиры выгонят. Надо, чтобы те, кто будут прокачивать учителя, как пример, пришли в обычную школу, в класс, где 32 ученика, и провели свой прокачанный урок. Смотрите, чтобы не "укачало".

"Они докачаются, что некому работать будет".

"Лучше зарплаты сделайте достойные, а не прокачивайте учителей и так много педагогов увольняются, которые действительно работают, невозможно выжить".

"Украинских учителей надо "прокачать" достойной зарплатой, чтобы люди могли жить!"

"Вы уже так "напрокачали" учителей, что через несколько лет детей в школах будет учить ИИ интеллект, учителей не будет..."

"Прокачайте зарплату до адекватного уровня сначала, а учителя сами себя прокачают. А того, кто это придумывает и внедряет надо отправить в реальную школу обычной учительницей, тогда бы дурь в голову не лезла бы".

"Ужас.... А "накачать" учителей нормальной зарплатой когда будете? Такие нищенские зарплаты в образовании. А требования каждый год растут и растут... Просто стыд".

"Да сколько уже тех учителей можно "прокачивать". Ежегодно учителя проходят энное количество различных курсов. Дайте возможность в такое сложное время просто работать: учить детей".

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