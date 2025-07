''Что бы ни говорил Бисмарк о победе учителей в войнах, нам это не светит''. Сеть поразило рекордно низкое количество поступающих на физику и химию

Проректор Черновицкого национального университета и доктор химических наук Юрий Халавка поделился данными результатов подачи заявлений на педагогические специальности в 2025 году. Так, с первого июля в учреждения высшего образования на специальность физика и химия поступило рекордно мало заявлений для поступления. В некоторых регионах на бюджет их нет вообще, а контракт – по одному.

Педагог в заметке в Facebook подчеркнул, что уже более 70 тысяч абитуриентов зарегистрировались и подали более 200 тысяч заявлений. Халавка вспомнил высказывание немецкого политического деятеля Отто фон Бисмарка "Войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя"(Wars are not won by generals, but by schoolteachers and parish priests – оригинал) и подчеркнул, что Украине это "не светит".

"Что бы там ни говорил Бисмарк о победе учителей в войнах, – нам это не светит. Вот желающие поступить на учителей Естественных наук (интегрированная штука), Физики и Химии. Конечно еще немного прибавится. Но тенденция очевидна. Чтобы вы понимали это уже из 200+ тысяч заявлений и 70+ тысяч человек !P.S. С учителями информатики и технологий такая же история... Видимо многие думают, что инженеров приносят аисты, ну или дроны", – написал ученый.

Из Сумской и Винницкой областей поступило лишь по одному заявлению на обучение на контракте на химической специальности, с максимальным количеством – по 7 заявлений в Днепропетровской и Запорожской областях.

Физику и астрономию меньше всего выбирают в Волынской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской и Черниговской областях – по 2 заявления на контракт в каждом регионе. Больше всего – в Тернопольской области – 15 заявлений, из которых 14 на бюджет.

Пользователи соцсети отреагировали на такую информацию под сообщением Халавки. В частности, они указали и на другие проблемы, которые вызывают малое количество поступающих на эти специальности. Кроме того, украинцы сетовали, что скоро в школах вообще не останется учителей.

"Здесь вопрос разрушения системы, не будет студентов – не будет профессоров, которые учат методике преподавания химии или физики. Да, действительно, сейчас ситуация по выпускникам ЗВО следующая: выпуск химфака университета знает химию и не умеет ее преподавать, выпускник педвуза умеет преподавать и не знает химию. Для решения первой проблемы нужно пару лет и тот кто может научить. Вторая, за редкими исключениями, не имеет решения (или требует 5+ лет дисциплины и самообучения)".

"Из имеющихся заявлений нужно посмотреть есть ли кто-то с первым приоритетом, скорее с пятым или седьмым".

"Многие ЗВО которые набирают на учителей физики – заявлений на сегодня 0-1-2. Ситуация ужасная. У нас студентов-учителей физики разбирают еще на 1 курсе".

"Нужно не призывами, а экономически убеждать. И в экономических и гуманитарных ставить высокие требования к обучению".

"Чем дальше, тем еще лучше. Вскоре в школах вообще не останется учителей с такими средними баллами. Сейчас все практикуют частное преподавание уроков, онлайн школы и т.д. Я вообще считаю, что эти ВНО ни к чему, просто губят много талантливых учеников! Надо оценивать средний балл аттестата в течение 11 лет! Как мы раньше учились без этих ВНО, экзамены сдали и счастливы. А так, просто губят школьное среднее и высшее образование, потому что сейчас как учителями не хотят быть, так и детям вскоре в школе не будет что делать с таким образованием! Зато средний балл ВНО останется, или еще повысят".

