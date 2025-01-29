"А кто несет ответственность за их жизнь и здоровье?" Украинцев возмутило заявление о школьном автобусе на 65 детей
Среди украинцев возникла дискуссия после заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что школьный автобус должен перевозить 65 учеников каждый день. По его словам, правительство направило 1,6 млрд грн на приобретение 460 школьных автобусов.
Согласно расчетам Кабмина, 460 автобусов должны обеспечить подвоз к школам около 30 тысяч школьников. В то же время такие планы будут реализованы, только если один автобус будет перевозить 65 учеников ежедневно, передает Освіта.ua.
По словам Шмыгаля, приобретение школьных автобусов запланировано в рамках реализации политики "Школа офлайн", чтобы вернуть в школы как можно больше детей.
В комментариях к сообщению украинцы возмутились из-за того, что один автобус должен перевозить 65 школьников. Они задаются вопросом, кто будет отвечать за безопасность такого количества школьников во время поездки на школьном автобусе.
- А кто несет полную ответственность за здоровье и жизнь детей в автобусе и по дороге? Водитель автобуса?
- А меня интересует вопрос, кто должен сопровождать учеников в автобусе и быть ответственным за этот процесс, потому что обязывают под указ по школе это делать учителей по графику, предоставляя два отгула в год. Правомерно ли это?
- В автобусе есть воспитатель. У нас 0,5 ставки. Но не 65 детей...
- Да еще во время длительных тревог. Полное безумие!
- Так всегда бывает, когда "каждая кухарка может управлять".
- Они там живут в собственном, ими же придуманном мире. И все чаще, кажется, в том их мире нет никакой войны.
- А дороги, по которым детей 2 раза в день возят, пусть в страшных ямах остаются? Хоть раз такими рейсами министерство провезти.
- А ведь еще нужны деньги и на бензин, и на ремонт автобусов, и водителей нужно. Где экономия?
- Экономия будет от продажи закрывающихся учреждений образования. Кто-то выиграет. Только не государство.
- Они автобуса не видели никогда, думают, что это поезд.
- "Добрыми" намерениями вымощена дорога в ад.
- Заставят учителей?
- А если 65 не набирается, то пусть пешком ходят?
Отметим, что первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко пояснила, что благодаря субвенции громады смогут приобрести новый транспорт или заменить тот, что был уничтожен в результате войны. Средства направят в те регионы, где больше детей нуждаются в подвозе в школу, но пока не имеют такой возможности.
Какие учебные заведения получат автобусы в первую очередь:
- военные лицеи (в том числе военно-морские и военно-спортивные), учащиеся которых не обеспечены проживанием и нуждаются в подвозе;
- школы, транспорт которых уничтожен в результате войны или передан на нужды армии;
- школы, в которых учатся учащиеся из громад, где учреждения повреждены или разрушены;
- опорные школы, созданные в 2025 году;
- школы, оптимизированные или реорганизованные в 2025 году;
- другие школы (от 100 учащихся, приоритет – тем, где учится больше детей).
Как сообщал OBOZ.UA, 27 января в Харькове открыли вторую подземную школу, где уже учится 750 детей. Когда будет завершена вторая очередь строительства, учебное заведение примет почти тысячу учеников.
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