''А кто-то видел результаты?'' Сеть рассмешил ''анонимный психологический'' тест, который проводили в школах Украины

В сети появилось видео с пародией на психолога в школе от пользователя Николая Мальчина, который часто снимает смешные ролики. По его словам, она всегда приходила на замену, проводила "анонимный тест" и исчезала.

Видео дня

В комментариях к видео, которое уже просмотрели более 250 тысяч раз, пользователи пишут, что после такого тестирования никто никогда не видел ни результатов, ни психолога. Ролик парень опубликовал в социальной сети TikTok.

"У вас тоже так было?" – спрашивает автор под видео.

Подписчики отвечают, что это реальность и так было практически у всех. Даже психологи, которые сейчас работают в школе, подтвердили в комментариях, что где-то именно так это и выглядит.

"Я – школьный психолог. Ну, оно где-то так и выглядит", – пишет Наталья Дзяма, и другие коллеги соглашаются с ней.

