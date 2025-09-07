''А на английский тетрадь в косу или квадрат?'' В сети устроили дискуссию из-за объяснения учительницы, что детям нужно брать в школу

Украинская мама школьника с никнеймом lady_helenka в социальной сети TikTok рассказала, что в родительском чате получила сообщение от учительницы, где она дала советы, что необходимо брать с собой детям на уроки. В частности, педагог указывала на то, что не нужно складывать с собой некоторые учебники и сколько тетрадей должны иметь ученики.

Женщина удивилась, почему некоторые родители складывают с собой лишние учебники детям. В то же время украинцы под заметкой указывали, что такие объяснения наоборот на пользу, ведь некоторые родители составляют мальчикам и девочкам лишнее, а иногда переспрашивают, какие именно тетради нужны. Так, например, одна из мам спросила, что составлять на английский язык – тетрадь "в косу или квадрат".

"От учительницы получила сообщение, где она пишет, что для математики нужно тетрадь в клеточку, а не в косую линию, что нужно брать только по одному экземпляру учебников. То есть, вторая часть, это логично понятно, после завершения первой. Так же и тетради. Зачем сейчас кладете? Возможно, дети сами составляют свои тетради, учебники. Это не исключение. Но просвещать надо", – сказала мама школьника.

Украинцы поделились своими мыслями относительно таких случаев.

"У нас была ситуация, когда мама пишет: "А на английский брать тетрадь в косу или квадрат?" Так что, лучше пусть учитель все расписывает".

"Мне более интересно стало, что написали, что для математики надо тетрадь в клеточку... Как по мне это абсолютно логично... Все же родители в школу ходили когда-то".

"Работаю в 1 классе, и сколько не пиши родителям, дети все равно приходят со второй частью, или с двумя сразу".

"Для кого-то логично, кто-то не знает. Учитель молодец, все расписала так, как должно быть. Чтобы не было потом лишних вопросов и ребенок не сидел без необходимого".

"У меня ученик 6 класса пришел с тетрадью в косу. Говорит: "Мне мама такие купила".

"Нам в классе говорила учитель за это, но некоторые родители все равно, то забыли, то не то взяли, поэтому еще и пишет в чате! А как учителю работать с ребенком, если у него нет того или иного урока".

