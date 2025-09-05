''Я как будто на школьной линейке побывала''. Учитель показал, как разные типы первоклассников рассказывают стихи и поразил сеть

Учитель украинского языка и литературы Юрий Пеони показал, как выглядят первоклассники на празднике 1 сентября. Так, он изобразил детей, которые рассказывают стихи и разделил их на разные типы.

Видео дня

В видео в TikTok педагог выделил "слоговика" – того, что читает по слогам, "мамина квіточка" выразительно и мило рассказывает стихотворение, "нестабильный" – время от времени забирает микрофон ото рта, поэтому его не слышно. Также в список типов первоклассников попали "на уверенном" и "подсказуля".

Пользователи соцсети в комментариях поделились, кем они были на школьной линейке, а некоторые из коллег педагога сказали, что именно так и выглядела репетиция первого сентября. Также украинцы поблагодарили учителя и отметили, что они как будто побывали на празднике, поэтому на него можно и не ходить (видео с первоклашками Пеони выложил накануне 1 сентября).

"Я прям как на линейке школьной побывала".

"А как же ребенок, который забыл слова и начал плакать в микрофон?"

"Я педагог-организатор, именно так и происходило сегодня на генеральной репетиции".

"У меня маленький мамин цветочек на увереном".

"Есть еще один тип, мой сказал я не буду говорить стишок, только танцевать буду".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети возникла дискуссия из-за подарков учителям на 1 сентября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!