''Когда уже этот совок кончится?'' В сети возникла дискуссия из-за подарков учителям на 1 сентября

Мама украинского первоклассника обратилась к родителям с вопросом, что они дарят учителям на 1 сентября. Так, женщина отметила, что вместо цветов хочет подарить блокнот и конфеты.

Под заметкой в TikTok разгорелась дискуссия вокруг такой инициативы мамы школьника. В частности, украинцы сетовали на то, что дарить что-то учителю на первое сентября – это "совок". В то же время, в комментариях сами педагоги указали на то, что им ничего нести не нужно.

"Я учитель. Можете ничего не нести. Но я как учитель каждый год на первое сентября, последний звонок делаю детям подарки, на Святого Николая также, на день каждого также. Как есть какой-то праздник стараемся какое-то лакомство детям дать. Поэтому подарок учительнице в таком случае проявление уважения и благодарности".

"На первое сентября и последний звонок у нас дети идут с цветами, какие еще подарки? Впервые такое слышу чтобы покупали подарки".

"Я несу учителю цветы и шоколад, потому что это самая маленькая благодарность от меня за ее тяжелый труд, да еще и за такую зарплату. Никто никого не заставляет и не осуждает, если ничего не подарите. Это выбор каждого личный".

"Ничего не нужно нести. Отойдите от этого. Сами придумываете, а потом учителей обвиняете в корысти! Я учительница".

"Господи, такое впечатление, что все должны что-то нести. Двое детей закончили школу, сын в 10 классе. Несли цветы из своего цветника. Учителя не голодные на конфеты. В первую очередь, уважайте учителя и его труд".

