''А почему они должны хотеть это учить?'' Преподавательница из Львова посоветовала коллегам и родителям ''говорить с детьми через рот''

Преподавательница социальных наук в одной из частных школ Львова Татьяна Орел рассказала, что делать если дети не хотят учиться. По ее словам, они и не должны хотеть, им надо объяснять, почему это важно.

Педагог отмечает, что учителя и родители смотрят на требования к обучению с позиции взрослого, уже имея за спиной опыт школы и университета. Об этом она сказала в интервью для YouTube-канала "О! Подкаст" с Ольгой Гриневич.

"Мы опираемся на свой опыт как взрослые. Ребенок этого опыта не имеет. И все, что мы должны сделать, как взрослые, это объяснить ребенку, почему это должно работать именно так", – уверена педагог.

Также она добавляет, что если родители ожидают лучших результатов от ребенка, то они должны объяснить ему свою мотивацию. Почему это важно.

"Дети на самом деле очень эмпатичные люди. Они способны слышать любого, особенно взрослых, которые для них важны. Они будут на это опираться", – объясняет Татьяна Орел и добавляет, что говорить со своими детьми – это лучшее, что придумали в мире.

"То есть объяснять словами через рот", – уточняет она.

