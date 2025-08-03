''Ты выключишь мультики или я?'' Психиатр дала важный совет в воспитании детей

Детский психотерапевт Виктория Саминина поделилась своим мнением о влиянии мультфильмов на развитие ребенка. По ее словам, родители в большинстве делятся на две категории – те, которые вообще не позволяют мультфильмы, а те, у которых дети проводят много времени перед экранами.

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В своем интервью для программы "Что бесит" на YouTube-канале LUKI она объяснила, что экранное время действительно должно быть ограниченным. Однако обвинять себя в том, что это мультики виноваты в той или иной проблеме развития ребенка – не стоит.

По мнению психолога, нужно нормализовать присутствие мультиков в жизни детей. Просто должны быть четкие правила и последовательность.

"То есть, если вы говорите, что еще 10 минут и планшет выключается, или это последняя серия мультфильма – то так и должно быть", – говорит эксперт и добавляет, что можно использовать фразу: "После этой серии выключаешь мультики ты или я". Потому что это и есть альтернатива – ребенок выбирает, и в большинстве случаев он выключает мультфильм самостоятельно.

Ранее OBOZ.UA писал, что логопед опровергла миф о том, как мультики влияют на развитие речи детей.

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