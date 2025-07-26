Как мультики влияют на развитие речи детей: логопед опровергла миф, в который верят сознательные родители

Детский логопед Ольга Цысь опровергла миф, в который верят сознательные родители. В частности, она отметила, что мультики не задерживают развитие речи, что чаще всего подозревают родители.

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Об этом специалист рассказала на личной странице в Instagram. По ее словам, если в жизни ребенка присутствуют мультики, это не означает, что его речь будет нарушена. Наоборот, такое взаимодействие может стать инструментом для улучшения речевых навыков.

"Может ли развитие речи задерживаться из-за того, что ребенок смотрит мультики? Мультики подозревают родители чаще всего. Тогда такое взаимодействие может наоборот стать инструментом для улучшения языковых навыков. В этом процессе нам важно помнить одну вещь. И даже если в жизни ребенка присутствуют мультики, то это вовсе не означает, что его речь будет нарушена. И в этом, действительно, заключается магия развития речи", – рассказала Цысь.

Напомним, украинский логопед Оксана Лавриненко рассказала, что больше всего тормозят развитие детей гаджеты. Кроме того, влияет на это также и занятость родителей и их желание переложить ответственность за это на кого-то другого.

Эксперт также отметила, что когда ребенок уже имеет какие-то проблемы, необходимо как можно скорее исправлять их, а не ждать, когда "перерастет".

Логопед также рассказывала, что до шести лет у мальчиков и девочек закладывается развитие речи и интеллекта, коммуникация, психологическое ощущение. Кроме того, дети учатся самостоятельности, выполнению и пониманию заданий, размышлению, объяснению своих мыслей и т.д.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что логопед назвала "красные флажки" в развитии детей 3-5 лет.

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