Украинский педагог назвала возраст, когда родители должны уделять детям максимум времени: тогда не будет серьезных проблем в школе

Дошкольный возраст – важнейший период для развития ребенка и фундамент для будущего обучения в школе. До шести лет у мальчиков и девочек закладывается развитие речи и интеллекта, коммуникация, психологическое ощущение. Кроме того, дети учатся самостоятельности, выполнению и пониманию задач, размышлению, объяснению своих мыслей и т.д.

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Об этом рассказала логопед и директор одного из частных садов Киева Оксана Лавриненко в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По ее словам, именно в это время родители должны уделять детям больше всего внимания. Ведь, если взрослые смогут правильно выстроить отношения с сыновьями и дочерьми и сформировать у них верное отношение к учебе, то у детей не будет проблем в школе.

"Хочу подчеркнуть, что дошкольный возраст – самый важный возраст для развития ребенка. Это фундамент для будущего обучения в школе, ведь когда ребенок приходит в этот мир – это чистый лист бумаги. И до шести лет туда накладывается все – развитие речи и интеллекта, коммуникация, психологическое самоощущение. Дети учатся самостоятельности, умению выполнять и понимать задачи и инструкции, слышать на расстоянии взрослых, рассуждать, объяснять свои мысли, выходить из нестандартных ситуаций", – отмечает логопед.

Она объясняет, что если родители будут выполнять такой совет, то ребенок спокойно будет учиться в школе, выполнять задания, слышать педагогов и коммуницировать с другими.

Специалист подчеркнула, что это вклад родителей в детей и их будущее. Поэтому стоит убрать все, что мешает и максимально развивать сыновей и дочерей.

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