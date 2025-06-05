"Родители могут развивать детей сами, но..." Какие важные навыки дает детский сад

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
336
'Родители могут развивать детей сами, но...' Какие важные навыки дает детский сад

Психологическое развитие детей от нуля до трех лет происходит именно в кругу семьи. После этого садик становится новым и важным этапом в росте малыша, ведь именно в этот период мальчики и девочки начинают сепарироваться от родителей.

Видео дня

Об этом отметила логопед и директор одного из частных садов Киева Оксана Лавриненко в интервью OBOZ.UA. По ее словам, кризис трех лет именно о сепарации, которая помогает ребенку адаптироваться к дошкольному учреждению и научиться коммуницировать с другими.

''Родители могут развивать детей сами, но...'' Какие важные навыки дает детский сад

"Для ребенка крайне необходимо общение с родителями. Именно в кругу семьи происходит психологическое развитие, с нуля до трех лет запускается и развивается речь. И очень важно, чтобы родители с ребенком занимались и постоянно разговаривали. Но садик – это новый этап в развитии ребенка, который важен тем, что дети сепарируются от родителей. Кризис трех лет – как раз о сепарации. Именно сепарация помогает ребенку адаптироваться к садику и коммуницировать с другими. Выстраивание коммуникации – самое важное, что ребенок должен взять в саду", – отмечает эксперт.

Она объясняет, что посещение садика нельзя сравнить с прогулкой на улице. Ведь там дети заняты еще и другими делами, кроме общения и выстраивания устойчивых отношений. В то же время, ощущение взаимодействия в коллективе, даже если малыш проигрывает – это важный навык, который мальчики и девочки получают именно в саду.

''Родители могут развивать детей сами, но...'' Какие важные навыки дает детский сад

По словам логопеда, родители или няни могут развивать детей дома, однако заменить опыт, который малыши получают в детских садах практически невозможно.

"Сепарация, выстраивание коммуникации и отношений со сверстниками – очень важны именно в садике", – добавляет она.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой оптимальный возраст, чтобы отдавать ребенка в садик и какой недостаток яслей с трех месяцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаДошкольное образование в Украинедетский садОксана Лавриненко