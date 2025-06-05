''Родители могут развивать детей сами, но...'' Какие важные навыки дает детский сад

Психологическое развитие детей от нуля до трех лет происходит именно в кругу семьи. После этого садик становится новым и важным этапом в росте малыша, ведь именно в этот период мальчики и девочки начинают сепарироваться от родителей.

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Об этом отметила логопед и директор одного из частных садов Киева Оксана Лавриненко в интервью OBOZ.UA. По ее словам, кризис трех лет именно о сепарации, которая помогает ребенку адаптироваться к дошкольному учреждению и научиться коммуницировать с другими.

"Для ребенка крайне необходимо общение с родителями. Именно в кругу семьи происходит психологическое развитие, с нуля до трех лет запускается и развивается речь. И очень важно, чтобы родители с ребенком занимались и постоянно разговаривали. Но садик – это новый этап в развитии ребенка, который важен тем, что дети сепарируются от родителей. Кризис трех лет – как раз о сепарации. Именно сепарация помогает ребенку адаптироваться к садику и коммуницировать с другими. Выстраивание коммуникации – самое важное, что ребенок должен взять в саду", – отмечает эксперт.

Она объясняет, что посещение садика нельзя сравнить с прогулкой на улице. Ведь там дети заняты еще и другими делами, кроме общения и выстраивания устойчивых отношений. В то же время, ощущение взаимодействия в коллективе, даже если малыш проигрывает – это важный навык, который мальчики и девочки получают именно в саду.

По словам логопеда, родители или няни могут развивать детей дома, однако заменить опыт, который малыши получают в детских садах практически невозможно.

"Сепарация, выстраивание коммуникации и отношений со сверстниками – очень важны именно в садике", – добавляет она.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой оптимальный возраст, чтобы отдавать ребенка в садик и какой недостаток яслей с трех месяцев.

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