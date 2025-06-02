Когда отдавать ребенка в садик? Образовательный эксперт озвучила оптимальный возраст и назвала главный недостаток яслей с трех месяцев

Оптимальный возраст для того, чтобы ребенок начал посещать детский сад – с 2,5 до 3 лет. В отдельных случаях, например, когда малыш слишком активен дома, дошкольное обучение может начаться в период до двух лет.

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Об этом рассказала логопед и директор одного из частных садов Киева Оксана Лавриненко в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Педагог также подчеркнула, что если ребенок до трех лет имеет активное включение родителей, то отдавать его в сад бесполезно.

В то же время, если малыш не имеет такого внимания от мам и пап, то может начать ходить в дошкольное учреждение и в полтора года. По словам эксперта, таким детям в саду однозначно будет больше внимания и развития.

"Оптимальный возраст – это с 2,5 до 3 лет. Конечно, бывают активные дети, которым уже мало места дома – тогда с двух. До этого возраста, если ребенок имеет активное включение родителей в свою жизнь, отдавать бесполезно. Если же такого включения нет, можно и в полтора года. В саду такие дети однозначно будут иметь больше внимания и развития", – сказала Лавриненко.

Специалист также высказала свое мнение относительно пребывания малышей в яслях с трех месяцев – реформа, инициированная Министерством образования и науки. Педагог отметила, что с такого раннего возраста речь пойдет скорее об уходе, чем о развитии и это станет главной проблемой.

Логопед подчеркнула, что лучше всего, когда родители уделяют своему ребенку максимум времени и развивают его хотя бы до двух лет. Несмотря на это, если у взрослых нет другого выхода, то садик с трех месяцев может стать одним из вариантов.

"Я за то, чтобы родители уделяли своему ребенку максимум времени и развивали его хотя бы до двух лет, а дальше уже может быть садик. Но, конечно, если другого выхода нет, это неплохой вариант. В любом случае надо оставаться сознательными родителями - заниматься со своим ребенком, много общаться в выходные, вечером и так далее", – резюмировала Лавриненко.

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