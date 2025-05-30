''Не отправляйте ребенка в школу – это будут пытки''. Украинский педагог дала совет родителям шестилеток, которые любят играть

Украинский логопед и директор одного из частных садов в Киеве Оксана Лавриненко дала советы родителям шестилеток, как понять, когда ребенок готов идти в школу. Так, мальчики и девочки должны уметь самостоятельно поесть, одеться, раздеться, завязать шнурки, застегнуть пуговицы и т.д.

Видео дня

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA педагог отмечает, что после шести лет игровая деятельность у детей должна перейти в учебную. Когда мальчикам и девочкам становится интересно получать новые знания. Если этого не произошло, то школа станет для ребенка пыткой, потому что он будет хотеть играть и не сможет удерживать внимание на уроках.

"Основной деятельностью дошкольника является игра. Если ребенок умеет играть со сверстниками и при этом может играть самостоятельно в ролевую игру – это признак зрелости. После шести лет игровая деятельность должна перейти в учебную деятельность, когда становится интересно учиться и получать новые знания. Если этого перехода не произошло, мы не рекомендуем родителям отправлять ребенка в школу, потому что это будут пытки. Ребенок будет хотеть играть и не сможет 35 минут сидеть на одном месте и удерживать внимание", – объясняет логопед.

Кроме того, педагог отмечает, что важно, чтобы у детей были развиты коммуникативные навыки. А именно: они должны легко общаться со сверстниками и уметь разговаривать со взрослыми. Например, просить о помощи, объяснить свои действия, сказать "нет".

Также мальчики и девочки должны уметь делать то, чего они не хотят. В частности, сказать себе: "Я не хочу это делать, но сделаю" и получить от такого решения и действия удовольствие. Ведь, объясняет эксперт, в школе уже не будет работать вариант, когда ребенок не будет хотеть сидеть за партой и учиться. Кроме того, если в классе 25-30 детей, то играть с одним школьником, пока другие учатся, никто не будет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что логопед назвала "красные флажки" в развитии детей 3-5 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!