Логопед назвала три фактора, которые больше всего тормозят развитие детей: ко всему причастны родители

Украинский логопед и директор одного из частных детсадов Киева Оксана Лавриненко рассказала, что больше всего тормозят развитие детей гаджеты. Кроме того, влияет на это также и занятость родителей и их желание переложить ответственность за это на кого-то другого.

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Об этом логопед рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Эксперт также отметила, что когда у ребенка уже есть какие-то проблемы, необходимо как можно скорее исправлять их, а не ждать, когда "перерастет".

"Однозначно гаджеты, если они есть. Второе – это занятость родителей и желание переложить свою ответственность за развитие ребенка на кого-то, кто не так сильно в этом заинтересован. Третье – это если у ребенка уже есть проблемы. Сейчас многие любят говорить, мол, "ой, это не страшно, у моего ребенка в четыре-пять лет речь появилась и все прекрасно". Нет, однозначно, если есть проблемы с речью, заниматься надо обязательно. И как можно скорее", –сказала Лавриненко.

Эксперт также рассказывала, что до шести лет у мальчиков и девочек закладывается развитие речи и интеллекта, коммуникация, психологическое ощущение. Кроме того, дети учатся самостоятельности, выполнению и пониманию задач, размышлению, объяснению своих мыслей и тому подобное.

Именно в это время родители должны уделять детям больше всего внимания. Ведь, если взрослые смогут правильно выстроить отношения с сыновьями и дочерьми и сформировать у них верное отношение к учебе, то дети не будут иметь проблем в школе.

Она объясняет, что если родители будут выполнять такой совет, то ребенок спокойно будет учиться в школе, выполнять задания, слышать педагогов и коммуницировать с другими.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что образовательный эксперт озвучила оптимальный возраст, когда стоит отдавать ребенка в садик и назвала главный недостаток яслей с трех месяцев.

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