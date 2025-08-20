''А почему с появлением школы должно заканчиваться детство?'' В сети разгорелась дискуссия из-за возраста первоклассников

Согласно закону Украины "Об образовании", детей зачисляют в первый класс с шести лет. И, как показывает практика последних лет, большинство родителей отдают детей именно в этом возрасте, однако есть и те, кто считает, что у детей забирают год детства.

Именно на эту тему в социальной сети Threads разгорелась дискуссия. Одна из пользователей платформы Светлана Бондаренко поделилась своими мыслями по поводу того, что дополнительный год с играми, а не сидением за партами, был бы лучшим решением для ребенка.

Однако мнения других родителей разделились: одни поддерживают начало школы в 6 лет, другие считают, что лучше было бы начинать обучение в 7.

В комментариях ей ответили, что детство со школой не заканчивается. Наоборот, у первоклассников даже больше времени на игры и прогулки, поскольку в саду они находились до вечера, а уроки заканчиваются еще до обеда.

"А почему с появлением школы должно заканчиваться детство? Сын пошел в школу в 5.11 и так же ежедневно после школы играет по 2-3 часа на площадке, общается с друзьями", "В саду была до 18:00, а в школе до 12:00-12:30", – описывают свой опыт другие мамы.

Другие же пользователи рассказывают о том, что отдали своих детей в семь лет и совсем об этом не жалеют. А также напоминают автору, что по закону она имеет право не отдавать в 6 лет, но в 7 обязательно.

Однако автор убеждена, что если не отдать в шесть лет, то ребенку не будет комфортно в следующем году в первом классе, именно потому, что подавляющее большинство детей идут в школу в шесть, и он будет самым старшим.

