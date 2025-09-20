''А почему вы не научили детей элементарным правилам гигиены?'' Психолог поставила на место родителей, которые предложили учителям уволиться из школы

Украинский школьный психолог с никнеймом your_psyheia дала отпор родителям, которые советуют уволиться учителям из школы из-за того, что педагоги "недостаточно прыгают на уроках перед учениками". Она подчеркнула, что значительное количество мам не научили детей элементарным правилам гигиены.

В заметке в TikTok эксперт отмечает, что заинтересовывать детей не так легко и просто, как думают родители, однако учителя получают постоянные советы и жалобы, как вести себя с детьми. В то же время сами мамы не научили детей даже мыть голову, подстригать ногти или пользоваться средствами гигиены.

"Яжемамы" недовольны качеством работы учителей. Недовольны тем, как учителя мотивируют их детей, что они недостаточно прыгают перед ними на уроках. Надо прыгать как-то иначе. И, соответственно, "яжемама", предлагает учителям уволиться из школы, потому что они какие-то неправильные. Но, что же обучать и заинтересовывать детей это так легко и просто? Почему же так много родителей не смогли научить своих детей элементарным правилам гигиены? Не научили их подстригать ногти, мыть голову, зубы чистить дважды в день, мыть ноги под пахом и пользоваться дезодорантом, чтобы ребенком не вонять?" – говорит психолог.

Она подчеркивает, что сейчас большинство родителей, которые не смогли научить детей элементарным вещам, дают советы, как нужно учить школьников. Несмотря на это, ни один из них не является педагогом или психологом.

Пользователи соцсети поддержали взгляды психолога и отметили, что тем, кто так говорит, стоит пойти самим поработать в школу, ведь уже и сейчас некому преподавать уроки.

"Яжемамы", наши дорогие, скоро наступит ваше время! Потому что уже некому работать в школах. Вот тогда и покажете, как надо".

"Предлагаю "яжемамам" предоставить один день в неделе поработать вместо учителя. А потом поговорим".

"Чего те родители не пойдут сами в школу работать? Пусть покажут пример как надо учить детей".

