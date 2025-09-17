''В школах существует культура безнаказанности''. Ликарчук показал другую сторону трагедии в Шаргороде и посоветовал учителям ''не танцевать перед учениками''

Образовательный эксперт Игорь Ликарчук указал на другую сторону трагедии в Шаргороде, где учителя подозревают в убийстве двух своих учеников. Он обратил внимание на то, что в школах существует культура безнаказанности, а этот случай стал зеркалом всей системы образования, где учитель оказался беззащитным перед травлей.

Видео дня

В заметке в Facebook Ликарчук указал, что сейчас в Украине нет правовых механизмов для эффективной реакции школы на деструктивное поведение учеников. Так, учитель ограничен в средствах воздействия на ученика "педагогической беседой" и консультацией школьного психолога. Директор не имеет права отстранить ребенка от обучения или исключить из школы, а любая попытка "наказать" воспринимается как нарушение "права на образование".

Ликарчук подчеркивает, что ученики быстро чувствуют, что их агрессивное поведение остается безнаказанным и максимум, что им сделают – это вызовут родителей в школу. В большинстве случаев взрослые станут на защиту ребенка, а привлечение полиции или соответствующих служб, как правило, особым успехом не завершается.

"Эффект присутствия полицейского в школе не дал тех результатов, которых ожидали. В большинстве случаев – это высокооплачиваемый вахтер в полицейской форме. Фактически, во многих наших школах сформировалась культура безнаказанности: правила школьной жизни вне разрисованных образовательных пространств диктуют не педагоги и администрация, а те, кто громче, наглее, жесточе. Или чьи родители богаче или влиятельнее и имеют "черный рот", – пишет Ликарчук.

В таком случае жертвами становятся не только сверстники, но и учителя, а право на образование одного ученика оборачивается отсутствием права на безопасную среду для других участников образовательного процесса.

В то же время одной из причин подобного поведения учеников становится "ребенкоцентризм", где учитель должен быть школьнику другом, куратором, "сервисом", "поставщиком услуг", однако лишен права требовать. Ликарчук подчеркивает, что это "ребенкоугодничество", которое разрушает школу изнутри и заставляет учителя постоянно унижаться. В частности, он напомнил о танцах учителей перед учениками, родителями и администрацией на торжественных линейках.

"Как-то имел возможность слышать, как комментировали старшеклассники эти танцы, иронично наблюдая за выписыванием на асфальте школьного двора разных танцевальных "па" молодыми и не молодыми учительницами. Мне стыдно и обидно повторять услышанное. Тем более, что так говорили об учителях", – делится образовательный эксперт.

Он подчеркнул, что учителя могут танцевать вволю, однако не перед учениками. "В прямом и переносном смысле этого слова", – добавляет Ликарчук.

Он также рассказал свое видение, что делать в сложившейся ситуации.

Во-первых. Необходимо законодательно закрепить право школы на санкции в отношении отдельных учеников и их родителей. Отстранение от занятий, исключение из школы, инициирование (возможно и наложение) штрафов на родителей, за то, что не воспитывают своих детей. Это нужно, как для наказания, так и для защиты всего школьного сообщества от агрессоров. Во-вторых. Восстановление авторитета учителя не на уровне лозунгов и призывов, которых также нет, а на юридическом уровне. Хватит считать учителя козлом отпущения за все просчеты в воспитании детей семьей и обществом. В-третьих. Изменение общественного дискурса. Школа – не сервис по содержанию недорослей для протирания штанов, не удобное место для сбалансированного питания, не развлекательный центр. Это место, где учат и воспитывают, а не угождают.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в Винницкой области нашли мертвыми двух школьников, им были нанесены ножевые ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!