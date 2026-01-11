'А потом дети в 5 классе имеют ужасный почерк и не умеют учить правила...' Учительница начальной школы показала видео с урока и разделила сеть

Учительница начальных классов из Днепра показала видео с урока украинского языка, где дети изучали падежи. Так, чтобы школьники лучше запомнили, на какие вопросы отвечают падежи, педагог показывала движения руками.

В заметке в TikTok учительница с никнеймом KulBach поделилась своим методом обучения детей. Она также показала школьников, которые повторяли все вопросы, на которые отвечают падежи. Дети с легкостью демонстрировали свои способности.

Однако такой способ обучения поддержали не все пользователи сети. В частности, некоторые указывали, что из-за подобных "шоу" школьники в 5 классе имеют ужасный почерк и не умеют учить правила. Тогда как кто-то из пользователей соцсети говорил, что падежи не пригодились им в жизни.

"Превратили школу в шоу, а потом приходят в 5 класс и понятия не имеют, что правило надо учить, почерки ужасные. Зато 4 года проигрались, ни оценок, ни ответственности".

В то же время не все согласились с таким мнением. Многие украинцы отмечали, что подобные методы помогают школьникам лучше понять падежи, а не просто "зазубривать" материал. Такие знания, по словам пользователей сети, пригодятся детям в будущем.

"Молодец учительница. Детям не скучно, падежи изучат. А некоторые говорят: "Выучите дома".

"Мой ребенок в 4-м, он этого не знает. Учительница просто начитала урок и все (я уже сама рассказывала, но ваша методика супер). Спасибо вам".

"Так точно дети запомнят. И учитель не клоун, а учитель от Бога, потому что нашла подход к нынешнему поколению. Успехов вам".

