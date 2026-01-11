'Учитель сможет стать строителем, а строитель учителем – нет'. Сеть всколыхнула дискуссия из-за педагогов, которые жалуются на зарплаты и нагрузки

В сети возникла дискуссия из-за учителей, которые жалуются на зарплаты и нагрузки в школе. В частности, таким педагогам предложили пойти работать на стройку и увидеть, что такое действительно тяжелый труд.

Началось обсуждение темы под сообщением украинской учительницы Любови с никнеймом liubov_m7 в TikTok. Она ответила на такой комментарий, где указала, что в список напряженных профессий относятся педагоги и врачи. Кроме того, школьная преподавательница подчеркнула, каким нужно быть человеком, чтобы желать другим увеличения нагрузки и уменьшения зарплаты.

"К списку напряженных профессий относятся врачи и учителя также. Конечно, на стройке очень тяжело. У меня другие навыки. Я не знаю, в каком мире надо жить, чтобы желать, чтобы кому-то увеличивали нагрузку и уменьшали оплату. Учителя начали об этом говорить, а также отвечать на хейт и объяснять, почему действительно эта работа тяжелой и напряженной. Только ленивый не бросил палкой в учителя. Это самая затравленная профессия", – сказала педагог.

Больше всего лайков собрал комментарий, где указано, что учитель может стать строителем, а вот строитель учителем – нет. Кроме того, некоторые из пользователей соцсети поделились, что имели опыт работать и в школе, и на строительстве, однако выбирая между этими двумя местами, выберет не учебное заведение.

"Я работала на стройке 3 года и 25 лет в школе. Я лучше пойду на завод или строительство, чем в школу. Вот учителя смогут везде, потому что мозги работают, а строитель в школе сможет? Думаю, ни и дня не продержится".

"Думаю, что ни одного строителя не затянешь в школу".

А кто-то говорил, что учителя частично тоже строители и не только, ведь должны делать ежегодно ремонты. Украинцы сетовали на то, что подобные предложения обесценивают педагогов, а там где их не ценят нет будущего.

"Государство, которое достойно не оплачивает труд учителя не имеет будущего".

"Каждый год делаю ремонт в кабинете и классе (кстати за свои средства) так что я строитель в том числе и еще много профессий входит в этот список".

"Ох, йой, как же надоело обесценивание работы учителей".

