'Мы поиграли в снежки и я детей отпустил домой'. В сети вспыхнула дискуссия из-за сообщения учителя

Украинская мама школьника Лилия Кочержинская поделилась сообщением от учителя, которое ее очаровало. В частности, в нем педагог написал, что у школьников не было седьмого урока, поэтому они пошли на улицу поиграть в снежки, после чего школьный преподаватель отпустил всех домой.

Об этом женщина написала в заметке в Threads. Она подчеркнула, что это очень ценно, когда учитель понимает, что дети – это дети. Украинцы в комментариях поделились собственными воспоминаниями о милых ситуациях с учителями, которые запомнились им на всю жизнь.

Так, кто-то рассказал, что на уроке математики ходил с классом играть в снежки под кабинетом директора, или же в теплую погоду выходили на улицу писать на асфальте формулы и рисовать различные геометрические фигуры. Таким образом, учительница пыталась сделать уроки веселее.

"Мы на уроке математики ходили в снежки играть под окнами директора, или когда тепло на асфальте формулы писали, и различные геометрические фигуры, играли в игры, учительница математики делала нам ее веселее. Виктория Александровна, если вы это прочитаете – спасибо Вам!"

А некоторые поделились, что в солнечную погоду весной вместо урока географии классом ходили на улицу и пели песни под гитару. Или же, когда директор школы отменила все уроки, собрала детей в зале, приобрела вкусности и включила фильм на проекторе.

"Когда-то вместо географии, в солнечную погоду весной, пошли на улицу с учительницей, и мальчик играл на гитаре, мы пели "Так у світі повелося, я люблю її волосся". Мне 30 лет, это до сих пор одно из самых теплых воспоминаний".

"Я работаю в школе, и директор школы перед зимними каникулами отменила все уроки, собрала детей в актовом зале, накупила детям разных вкусностей и включила фильм на проекторе. (Не просила у родителей деньги на что-то, или чтобы купили что-то. Все купила сама). Я буду долго помнить те счастливые глазки и улыбки. Как вспоминаю то так тепло на душе становится".

В то же время, некоторые из пользователей соцсети критически отнеслись к такому поступку педагога, ведь именно он несет ответственность за детей, пока они должны находиться на учебе. Поэтому если со школьниками что-то случится, то родители в первую очередь обвинят учителя.

"А кто-то напишет, что во время урока, даже если отпустил учитель он отвечает за детей?"

"Учитель очень рискует, потому что если с кем-то хоть что-то произойдет, то виноват будет учитель. Это со стороны очень хорошо говорить, что он помнит, что дети это дети, а на самом деле каждая мама, которая сейчас пишет о том, как это круто, первая побежит винить учителя".

В то же время, Кочержинская отметила, что седьмой урок был отменен и ученики должны были идти домой, однако учитель их задержал, чтобы поиграть в снежки. Кроме того, женщина подчеркнула, что это уже не маленькие дети и они сами ходят в школу и домой.

