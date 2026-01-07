'Никогда не пойду к преподавателю, который преподает три языка': в сети разгорелась дискуссия из-за сообщения педагога

Репетитор французского языка Наталья Терешко спровоцировала дискуссию в социальной сети Threads своим сообщением. В частности, она написала, что никогда не пойдет учиться к педагогу, который преподает три языка.

Об этом Терешко отметила в заметке на своей странице. В то же время, она сказала, что восхищается людьми, которые знают более одного языка и сама хочет в будущем изучить как минимум два. Однако, по ее мнению, полиглот не может знать нюансы всех языков как преподаватель, чтобы преподавать его другим. Репетиторка считает, что это приравнивается к тому, что она бы давала уроки украинского языка: хоть женщина и является носителем, однако объяснить его было бы сложно.

"Никогда не пойду к преподавателю, который преподает три языка. Почему?" Потому что как по мне невозможно эффективно работать в 3 разных направлениях и чтобы все было на высоком уровне.Если преподавать на английском французский или же наоборот – для меня окей", – написала Терешко.

"Меня всегда восхищают люди, которые говорят на многих языках и реально знают их. Сама в будущем хочу знать еще 2 точно. Но я не думаю что полиглот может знать нюансы всех этих языков именно как преподаватель, чтобы научить других. Для меня это так же если бы я преподавала украинский. Я тоже его носитель, но объяснить что и как мне было бы трудно", – добавила она.

Сама же педагог отметила, что изучала в заведении высшего образования два языка и сначала преподавала английский. Однако когда стала давать уроки сразу на двух языках, ей стало сложно, поэтому она выбрала для себя французский.

Пользователи соцсети не согласились с репетиторкой и говорили, что многие знают несколько языков, однако это не снижает уровень их профессиональной деятельности. Кроме того, есть и такие преподаватели, которые не имеют высокого уровня, но у них всегда очереди из благодарных студентов. К тому же, по мнению некоторых украинцев, знать несколько иностранных языков – это нормально, а если педагог не может с этим справиться, то это не значит, что другие также будут иметь проблемы.

"А почему так? Язык – это система. Имеет свои законы. И для многих языков эти законы очень похожи. Мне изучение языков помогло понять лучше уже известные мне языки как науку. Я сейчас на пути к тому, чтобы начать преподавать немецкий и думаю, что это очень классное развитие меня как учителя. Математики же могут преподавать физику, то почему мы не можем преподавать несколько языков?"

"Знакома с полиглотом, для которого французский и английский – то игрушки. Также у него нидерландский, итальянский и немецкий на С1. У него нет ни одного языка уровня B2. Я бы побежала к нему, читала отзывы: его студенты всегда благодарят, что быстро достигли своей цели".

"В университете учат три иностранных языка. Это нормально знать три и более иностранных языка. Если вы лично не можете, то это не значит, что у других тоже так! Не уходите ни к кому, но и не унижайте других, восхваляя себя".

