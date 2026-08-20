"А потом эти дети станут врачами и полицейскими?!" Учительница отказалась "выставить" оценку школьнику и написала заявление об увольнении

Учительница из Теннесси Самира Хардкасл обвинила школьный округ в том, что ей поручили изменить оценку ученицы, которая не успела сдать задание. После этого педагог написала заявление об увольнении, проработав в учебном заведении восемь лет.

По словам учительницы, руководство школы заставляло ее повысить оценки ученице, один из родителей которой "часами сидел в администрации", пока оценки не будут изменены. Учительницу возмутило подобное требование, ведь это создает ложное ощущение права на что-то. Об этом сообщает New York Post.

"Руководство округа попросило меня сфальсифицировать оценки для одного из родителей, который часами сидел в офисе, пока не изменили неудовлетворительные оценки его дочери. Это создает ложное ощущение права на что-то. Что произойдет, когда эти дети лгут, обманывают и плачут в школе, а в конце концов станут врачами, полицейскими или политиками? Когда вы защитите будущее нашего общества?" — отметила педагог.

Спор по поводу оценок начался, когда учительница поставила ученице неудовлетворительную оценку за незавершение художественного проекта, что побудило ее родителей вмешаться, а администрацию — потребовать от учительницы изменить оценки. Она отказалась это сделать.

Представитель государственных школ заявил, что утверждение Хардкасл "не полностью отражает то, что произошло", добавив, что "на тот момент не существовало письменной школьной политики, которая бы запрещала ученику предоставлять возможность выполнить работу", и что школьница в конечном итоге завершила проект и получила оценку.

Перед увольнением с учительницы были взысканы средства за то, что округ назвал непрофессиональным общением с родителями и ученицей.

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