"А с каких пор за поведение ставят оценки?" Учитель английского языка вызвал дискуссию в сети своим "ноу-хау"
Учитель английского языка Виктор Демко на уроке сообщил ученикам, что за плохое поведение будет снижать общую оценку за один урок. Педагог рассказал, что такой метод оказался эффективным в другом классе.
В сообщении в Instagram Демко поделился, что за все время проведения урока ни один ученик не получил минус балл. В то же время среди украинцев возникла дискуссия о выставлении оценок за поведение.
"За урок все получат оценки. Но если какой-то ребенок ведет себя ненормально, ненадлежащим образом, или не работает, то я на доске записываю этому ребенку минус балл к общей оценке за урок. Оценка зависит от того, как вы будете работать, но еще к этому можно получить минусы за то, что вы будете вести себя неадекватно", – объяснил педагог ученикам.
Некоторые пошутили, что учителя должны учить и терпеть, а не требовать от учеников хорошего поведения.
"Веди на уроке себя адекватно". Вы нормальный? Вы учитель! Ваша задача – учить и терпеть. Это был сарказм".
"О каком обучении мы говорим, если ученики не могут сесть? А родители типа: было бы интересно – они бы учились".
"Я детей предупреждаю, что за каждое замечание минус 2 балла".
"Как же трудно: кроме того, что нужно учить, нужно еще и тратить силы и голос на то, чтобы успокоить детей и держать рабочую атмосферу".
"Кредитный лимит учительского терпения исчерпан".
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что юрист объяснила, должны ли учителя учитывать поведение школьников при выставлении оценок.
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