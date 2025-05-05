'А с каких пор за поведение ставят оценки?' Учитель английского языка вызвал дискуссию в сети своим 'ноу-хау'

Учитель английского языка Виктор Демко на уроке сообщил ученикам, что за плохое поведение будет снижать общую оценку за один урок. Педагог рассказал, что такой метод оказался эффективным в другом классе.

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В сообщении в Instagram Демко поделился, что за все время проведения урока ни один ученик не получил минус балл. В то же время среди украинцев возникла дискуссия о выставлении оценок за поведение.

"За урок все получат оценки. Но если какой-то ребенок ведет себя ненормально, ненадлежащим образом, или не работает, то я на доске записываю этому ребенку минус балл к общей оценке за урок. Оценка зависит от того, как вы будете работать, но еще к этому можно получить минусы за то, что вы будете вести себя неадекватно", – объяснил педагог ученикам.

Некоторые пошутили, что учителя должны учить и терпеть, а не требовать от учеников хорошего поведения.

"Веди на уроке себя адекватно". Вы нормальный? Вы учитель! Ваша задача – учить и терпеть. Это был сарказм".

"О каком обучении мы говорим, если ученики не могут сесть? А родители типа: было бы интересно – они бы учились".

"Я детей предупреждаю, что за каждое замечание минус 2 балла".

"Как же трудно: кроме того, что нужно учить, нужно еще и тратить силы и голос на то, чтобы успокоить детей и держать рабочую атмосферу".

"Кредитный лимит учительского терпения исчерпан".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что юрист объяснила, должны ли учителя учитывать поведение школьников при выставлении оценок.

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