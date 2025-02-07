Должен ли учитель учитывать поведение школьника при выставлении оценок: разъяснение юриста

При оценивании учебных достижений школьников должны учитываться не только их знания, но и ценности и другие личные качества, в том числе и поведение. Такие критерии подразумевают действующее законодательство и образовательные стандарты.

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На этом отмечает юрист Лилия Орел в Telegram-канале. По ее словам, согласно нормам закона предусмотрено, что поведение ребенка влияет на процесс обучения и усвоения материала. Кроме того, это учитывается при оценивании учебной деятельности школьника в пределах определенных критериев.

"Оценивание учебных достижений ученика должно осуществляться в соответствии с критериями, определенными действующим законодательством и образовательными стандартами. Нормами законодательства предусмотрено, что поведение ученика влияет на процесс обучения и усвоения материала и учитывается при оценке его учебной деятельности в пределах определенных критериев", – пишет специалист.

"Таким образом, при оценивании результатов обучения соискателя образования педагогический работник должен учитывать не только его знания, но и ценности и другие личные качества, то есть поведение", – добавляет она.

Такие условия предусмотрены пунктом 22 части 1 статьи 1 Закона "Об образовании". Согласно этому результаты обучения – это ценности и другие личные качества, приобретенные в процессе получения образования, воспитания и развития, которые можно оценить и измерить у учеников после завершения программы или ее отдельных компонентов.

"Результаты обучения – это знания, умения, навыки, отношения, ценности, приобретенные в процессе обучения, воспитания и развития, которые можно идентифицировать, спланировать, измерить и оценить и которые человек способен продемонстрировать после завершения образовательной программы на каждом уровне (цикле) общего среднего образования", – отмечает Орел.

Это предусмотрено Рекомендациями оценки результатов обучения учеников согласно Государственному стандарту базового среднего образования, утвержденному Министерством образования и науки от 02.08.2024 года.

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