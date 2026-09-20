"А сейчас тетради с печатным текстом, и дети не умеют писать": привет из конца 90-х вызвал ностальгию в сети

Украинка Иванна Франчук показала школьную тетрадь, в которой писала 30 лет назад в первом классе. На страницах видны аккуратно выведенные буквы, а также замечания учительницы, которая обращала внимание на то, чтобы школьница старалась и была внимательной.

Видео с тетрадью женщина выложила в посте в TikTok, который собрал более 50 тысяч просмотров и более полутора тысяч лайков. В комментариях пользователи сети отмечали, что раньше учебная программа была лучше, ведь сейчас в начальной школе используются тетради с печатным текстом, из-за чего дети не умеют писать.

Кроме того, пользователи сети подчеркивали, что ученики, приходя в второй класс, не обладают навыками письма. А в первом классе просто выводят по линиям, тогда как раньше дети учились самостоятельно выводить буквы. В то же время некоторые сетовали на то, что сейчас становится все меньше прилежных школьников.

"НУШ – это уничтожение детей. Они переходят во 2-й класс, а писать не умеют".

"И эти родители, которые так писали, сейчас вопиют: "Какая разница, как написано, главное — правильно". Моему ребенку так нравится, а учительница придирается".

"У вас шикарный почерк, как для первого класса. Сейчас, на мой взгляд, дети с этими тетрадями, в которых нужно выводить по линиям, просто тупеют".

"Если ребенок прилежен, то поверьте, в НУШ есть тетради и получше. Но, к сожалению, таких детей становится все меньше".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы поделились курьезами из первых недель учебы детей и рассмешили сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!