"В тетради в клеточку написал домашнее задание по украинскому языку". Украинцы поделились забавными историями первых недель учебы своих детей и рассмешили сеть

Украинцы поделились забавными случаями, произошедшими в первые дни учебы детей в школе. Так, одна из мам пятиклассника, Виктория, показала тетрадь своего сына. Мальчик подписал её вверх ногами и начал писать конспект с конца тетради.

Видео, которое женщина выложила в TikTok, набрало более полумиллиона просмотров и почти 20 тысяч лайков. В то же время в комментариях многие родители показали, как выглядят тетради их детей. Так, некоторые рассказали, что школьник писал в тетради в клетку домашнее задание по украинскому языку. Когда мама спросила, не смущает ли его что-нибудь, мальчик ответил, что только размер клеток, ведь они были слишком маленькими.

"Ох, я смеюсь, но спокойна. Потому что мой сын написал домашнее задание по украинскому языку в тетрадь в клеточку. Спрашиваю: "Сынок, тебя ничего не смущает?" А он отвечает: "Клеточки немного маленькие".

В то же время одна из мам написала, что ее сын подписал тетрадь без фамилии. Когда же женщина спросила, почему он так поступил, мальчик ответил, что школе не нужны его данные.

"У нас все просто: "Сынок, ты подписал тетрадь?" "Да, просто Егор". Говорю: "Так, а где же фамилия, по какому предмету?" Ответ меня поразил: "Мама, зачем им знать мои данные?"

Другие родители тоже рассказали забавные истории. Например, что ребенок делал задания по математике и писал сочинения в одной тетради. Одна из мам поделилась, что когда сказала сыну вставать в школу, он попросил передать, что еще не готов. OBOZ.UA собрал самые интересные комментарии:

"Сын пошел в третий класс. Сочинение и математику написал в одной тетради. Стали переписывать, переписали так же. Стали снова переписывать, написали на обратной стороне тетради. Вообще, ребенок морально не готов к этой школе".

"Не волнуйтесь, мы с вами. Когда первого сентября я сказала: "Вставай, пора в школу", он мне ответил: "Скажи, что я еще не готов".

"Это у них адаптация. Моя вчера в тетради по литературе написала домашнее задание по географии".

"Мой вчера начал писать с конца тетради, да еще и перевернул, как ваш ребенок, 2-й класс".

"У меня сын на уроке начал писать в одной тетради, а закончил в другой. В тетрадь в полоску лежала внизу, ну не станет же страницу переворачивать, и продолжил. Сначала в тетрадь в полоску, а вторая уже была в клетку. И не заметил. Очень удивился, почему я сначала кричу, потом смеюсь".

"Да это все ерунда, девочки, ко мне пришел, в первый день школы, математика написана в линейку в тетрадях, украинский язык в клетку, и это, на минутку, шестой класс. Говорит: "Я за лето забыл, в каких тетрадях писать". Перелистала все тетради, весь вечер переписывал все, что писал в классе".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинка показала школьную тетрадь 1942 года, где все записи на украинском языке, и поразила интернет.

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