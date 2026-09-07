"Даже тогда слово "Москва" писали с маленькой буквы!" Украинка показала школьную тетрадь 1942 года, где все записи сделаны на украинском языке

Украинка Татьяна Тимченко показала школьную тетрадь 1942 года, в которой все записи были на украинском языке. Кроме того, название города "Москва" было написано с маленькой буквы.

Фотографиями женщина поделилась в социальной сети Threads. На фото виден каллиграфический почерк, а также исправление учителя, который вписал заглавную букву в слово "Москва".

"У меня есть школьные тетради времен оккупации Кировограда (Кропивницкого). Одна из них точно датирована 1942 годом. Я была потрясена, когда поняла, что в них написано на украинском языке. Мечтаю найти учебники тех времён и узнать историю этого ребенка или детей", – написала женщина.

В комментариях пользователи сети отмечали, что даже в то время "Москва" писалась с маленькой буквы. А также, что за это нужно было ставить пятерки.

"Хорошо, что хотя бы слово "Москва" пишут с маленькой буквы, но учительница, видимо, считает это неправильным и исправляет. Ребёнок ещё тогда знал, что такие слова должны писаться исключительно с маленькой буквы".

"Слово "Москва" написано правильно!"

"Надо было поставить еще одну 5 за то, что "москва" написано с маленькой буквы".

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