Амбасадоры Global Teacher Prize засветились на мероприятии в России: лучший учитель Украины 2021 года выдвинул ультиматум коллегам

Амбасадоры международной премии Global Teacher Prize приняли участие в Казанском глобальном молодежном саммите, который проходил в России. Таким образом, педагоги публично представили это мероприятие как площадку для лидерства, образования во имя перемен и построения светлого будущего.

В то же время Россия ведет агрессивную войну против Украины, запуская ракеты и дроны, которые убивают украинских детей и педагогов, разрушает учебные заведения, а школьники вынуждены учиться в укрытиях. Об этом заявил лучший учитель Украины 2021 года Артур Пройдаков. Он заявил, что не хочет быть частью сообщества, если оно нормализует участие в образовательных мероприятиях России.

"Сегодня участие в таких мероприятиях — это не просто профессиональный нетворкинг. Это риск нормализации и легитимизации государства-агрессора на международной арене. Нельзя говорить о будущем детей и силе образования, игнорируя украинских детей, которых Россия лишает дома, школы, безопасности. Образование действительно должно объединять людей. Но оно не может требовать от нас моральной нейтральности перед лицом агрессии и зла. И я хочу выразиться абсолютно ясно: если нормализация участия в образовательных мероприятиях в России является частью политики или позиции Global Teacher Prize, я не хочу быть частью такого сообщества. Я не могу представлять сообщество, которое прямо или косвенно подыгрывает России и помогает создавать для нее образ нормального государства, пока она продолжает войну против моей страны", – написал Пройдаков.

Педагог вошел в топ-10 лучших учителей мировой премии Global Teacher Prize 2023, также став ее амбасадором.

В комментариях к посту также появилось заявление украинской премии Global Teacher Prize Ukraine, в котором сообщили, что направят официальное обращение к организаторам международной премии. Впоследствии педагог добавил, что отметка сообщества Global Teacher Prize в посте в Instagram была удалена.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что объявлены 10 финалистов Global Teacher Prize Ukraine.

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