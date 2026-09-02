Объявлены 10 финалистов Global Teacher Prize Ukraine: кто станет лучшим учителем страны в 2026 году
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Национальная премия Global Teacher Prize Ukraine объявила десятку финалистов 2026 года. Все они отправятся в ассесмент-центр, где экспертное жюри в течение двух дней будет оценивать их профессиональное мастерство. А уже 3 октября страна узнает имя лучшего учителя страны.
Об этом сообщает Освитория. В этом году премия отмечает свой десятый сезон. Победитель получит награду в размере одного миллиона долларов (более 44 500 000 грн).
Кто вошел в топ-10
Василий Власюк, Перемышль – украинский язык, украинская и зарубежная литература
Виктория Концева, Львов – зарубежная и украинская литература
Давид Кузьмич, Борислав – технологии и информатика
Роман Романчук, Полтава – география
Татьяна Глебова, Запорожье – украинский язык, украинская и зарубежная литература
Юлия Зубарева, Запорожье – алгебра и геометрия
Светлана Меркулова, Ирпень – иностранный язык
Светлана Шефер, Причерноморское – начальная школа
Екатерина Яворская, Днепр – история Украины, всемирная история, гражданское образование, правоведение, предпринимательство и финансовая грамотность
Юлия Рудницкая, Смила – математика, алгебра, геометрия, физика, астрономия и информатика
Помимо главного приза участникам также вручат ряд дополнительных наград. В частности:
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