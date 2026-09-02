Объявлены 10 финалистов Global Teacher Prize Ukraine: кто станет лучшим учителем страны в 2026 году

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Объявлен топ-10 учителей премии Global Teacher Prize Ukraine 2026
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Национальная премия Global Teacher Prize Ukraine объявила десятку финалистов 2026 года. Все они отправятся в ассесмент-центр, где экспертное жюри в течение двух дней будет оценивать их профессиональное мастерство. А уже 3 октября страна узнает имя лучшего учителя страны.

Об этом сообщает Освитория. В этом году премия отмечает свой десятый сезон. Победитель получит награду в размере одного миллиона долларов (более 44 500 000 грн).

Кто вошел в топ-10

Василий Власюк, Перемышль – украинский язык, украинская и зарубежная литература

Василий Власюк

Виктория Концева, Львов – зарубежная и украинская литература

Виктория Концева

Давид Кузьмич, Борислав – технологии и информатика

Давид Кузьмич

Роман Романчук, Полтава – география

Роман Романчук

Татьяна Глебова, Запорожье – украинский язык, украинская и зарубежная литература

Татьяна Глебова

Юлия Зубарева, Запорожье – алгебра и геометрия

Юлия Зубарева

Светлана Меркулова, Ирпень – иностранный язык

Светлана Меркулова

Светлана Шефер, Причерноморское – начальная школа

Светлана Шефер

Екатерина Яворская, Днепр – история Украины, всемирная история, гражданское образование, правоведение, предпринимательство и финансовая грамотность

Екатерина Яворская

Юлия Рудницкая, Смила – математика, алгебра, геометрия, физика, астрономия и информатика

Юлия Рудницкая

Помимо главного приза участникам также вручат ряд дополнительных наград. В частности:

  • впервые будет отмечена номинация Учитель-защитник – победителя выберут среди педагогов, вступивших в ряды вооруженных сил, и вручат 500 тысяч гривен;
  • Учитель математики и победитель специальной номинации Дошкольное образование при поддержке МОН и ЮНИСЕФ получат по 500 тысяч гривен на воплощение своих образовательных мечтаний;
  • для Учителя химии украинская фармацевтическая компания оборудует школьную лабораторию;
  • Учитель добропорядочности при поддержке Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине и Учитель финансового образования при поддержке одного из банков отправятся в образовательные путешествия;
  • Учитель информатики получит возможность реализовать задуманный проект;
  • Учитель-инноватор получит 250 тысяч гривен на реализацию своей образовательной мечты;
  • два учителя STEM и молодой педагог до 30 лет получат гранты по 5 000 долларов;
  • победитель специальной номинации Инклюзивность получит 250 тысяч гривен на реализацию своей образовательной мечты;
  • в собственной специальной номинации Выбор сердцем куратор Премии Наталья Мосейчук отметит учителя, чья история впечатляет своей человечностью и самоотдачей.

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