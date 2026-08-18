Учитель начальных классов преподает математику, а учителя физкультуры – немецкий язык: дефицит педагогов в школах Украины набирает обороты

Учительница математики Руслана Ерина обратила внимание на нехватку учителей в школах. Так, она рассказала, что в прошлом году ей пришлось преподавать информатику в 9–11 классах.

В посте в Threads Ерина также поделилась, что у ее ученика, который учится в шестом классе, математику будет преподавать учитель начальных классов. Педагог уверена, что это не единичные случаи, а у учителей из-за этого возникает дополнительная нагрузка.

"Вот такая сейчас школьная реальность. У одного из моих шестиклассников математику в этом году будет преподавать учитель начальных классов. И что-то мне подсказывает, что это далеко не единичный случай. В прошлом году пришлось преподавать информатику в 9–11 классах. Со своей стороны признаюсь, что это было очень нелегко", — написала Ерина.

В комментариях педагоги поделились своим опытом. Так, например, учитель начальных классов мог преподавать физкультуру и трудовое обучение. Или учитель украинского языка – право, зарубежную литературу и технологии. А кто-то преподавал аж восемь предметов. Больше всего педагоги жаловались на сложность подготовки к различным дисциплинам, ведь это требует много времени.

"По специальности я учитель начальных классов, украинского языка и литературы (в том числе зарубежной). Некоторое время, когда я работала в маленькой сельской школе, мне пришлось преподавать физкультуру в 5-м и 10-м классах, а также трудовое обучение в 5-м и 7-м классах. Уже в следующем году мне добавили нагрузку по украинскому языку и литературе на период декретного отпуска коллеги".

"Был момент, когда я преподавала 8 предметов: помимо профильных – истории (Украины, всемирной и Полтавщины) и права – это были география, экономика, физическое воспитание и христианская этика. И это было чрезвычайно сложно, потому что подготовиться к занятиям и переключаться между ними было непросто".

"Я уволилась из учебного заведения, потому что моя нагрузка как учителя украинского языка постоянно дополнялась другими дисциплинами. Например, "Мои физические открытия" в 5–6 классах. Я готовилась к каждому уроку по 3 часа, потому что я не специалист в этом. Также были право, зарубежная литература и технологии. И это не сельская школа, а лицей".

Напомним, всего два абитуриента в Киеве были зачислены на обучение в Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова по специальности Среднее образование (Физика и астрономия). Оба не сдавали физику в качестве четвертого предмета на национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2026 году. Один из них выбрал иностранный язык, другой — географию. Абитуриент, который будет учиться на бюджетной основе, имеет средний балл 132,89 и первый приоритет, на контрактной основе — 130,14 и шестой приоритет.

В то же время каждый четвертый (25,5 %) украинский учитель, помимо основной работы, занимается репетиторством. 21,8 % педагогов не имеют квалификации "учитель", что создает риски для качества преподавания. 61,2% педагогов выбирают эту профессию из-за призвания к работе с детьми, 50,3% — из-за желания передавать знания и формировать личность, 44% — из-за положительного примера любимых учителей. 27,6 % признались, что выбрали профессию, чтобы влиять на развитие общества, 20,3 % — из-за семейной традиции.

В Министерстве образования и науки обращали внимание на дефицит учителей. Так, в украинских школах наблюдается нехватка учителей математики, физики, химии и биологии. В 2024–2025 учебном году около 40 тысяч педагогов покинули систему образования. В школах одновременно наблюдается нехватка учителей по определенным предметам и избыток штатных единиц в некоторых общинах.

Среди причин, повлиявших на решение учителей уйти из профессии, — выезд за границу из-за войны, переход в другие сферы, выход на пенсию и увольнение. В то же время , по словам чиновницы, общее количество штатных единиц в системе остается больше, чем фактическая потребность.

Министерство образования считает, что одним из вариантов решения проблемы может стать популяризация педагогических профессий не через традиционное бакалавриат, а через краткие курсы для практикующих специалистов. Так, люди, работающие в сфере ІТ или технологий, но не имеющие педагогического образования, смогут пройти сокращенное обучение и присоединиться к преподавательской деятельности в школе.

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