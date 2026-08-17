"Как без знаний физики создавать что-то новое в этом мире?" Антирекорд на вступительных экзаменах 2026 года в Киеве поразил украинцев

Украинцев поразило количество поступающих на учителя физики в Киеве в 2026 году. Так, всего лишь двое абитуриентов были зачислены на этот факультет, однако ни один из них не сдавал физику на национальном мультипредметном тесте (НМТ).

Украинская журналистка Екатерина Венжик в посте в Facebook подчеркнула, что через пять лет в столичных школах появится целых два новых учителя физики. Она также отметила, что без знаний этой науки невозможно создавать что-то новое в мире. Кроме того, возникает вопрос, пойдут ли эти выпускники дальше работать в школу.

"За 5 лет Киев получит целых двух новых учителей физики! У меня нет слов. Потому что, честно говоря, я не представляю, как без знаний физики создавать что-то новое в этом мире. Ведь знание физики – это и есть знание об этом мире. Пойдут ли они (студенты, – ред.) преподавать в школы – это, конечно, вопрос (скорее всего, нет)", – написала Венжик.

В то же время учительница начальных классов из Одессы Виктория отметила, что всего в Украине подано 87 заявок на должность учителя физики, и пока не все подтвердили свой выбор. По мнению пользователей сети, если в стране не изменится отношение к учителям, то исчезнет бесплатное образование.

"Вчера услышала, что на должность учителя физики в Киеве поступило всего два заявления. Мне стало интересно. Я немного углубилась в эту тему. Итак. На должность учителя физики по всей Украине поступило 87 заявлений, а на должность учителя химии – 65. И это еще не все из них подтвердили свой выбор. Что будет дальше? Если отношение к учителям не изменится, то, вероятно, бесплатное государственное образование исчезнет", – говорится в сообщении.

Некоторые педагоги рассказывали, что, несмотря на наличие диплома, они не получали ни одного приглашения на работу в школу.

"Я по образованию учитель физики. Диплом у меня есть. С 2004 года я нахожусь в очереди на прием в школу. Знаете, сколько раз меня вызывали? 0. 0 раз. Я хотела и стремилась работать в школе. Но там гнездятся "динозавры и птеродактели 65+", которые не уступят свои места".

В то же время другие жаловались на то, что в Украине статус учителя занижен, а дети на уроках вместо учебы сидят в телефонах, поэтому педагоги уезжают за границу.

"Статус учителя у нас ниже плинтуса. До сих пор в школах не запрещены мобильные телефоны, как, например, в Германии. Мой знакомый преподавал физику в украинской школе: дети сидят в телефонах, ничего не хотят знать. Переехал в Германию, сейчас преподает там физику, и не может нарадоваться – никаких телефонов, дети работают, паяют, проводят эксперименты".

Часть пользователей сети подчеркивали, что для преподавания физики не обязательно заканчивать педагогический вуз. Однако низкая зарплата не стимулирует ученых устраиваться на работу в школы.

"Как можно привить подростку любовь к физике, когда в школе эту физику преподает тетя, ровесница их прабабушки. Она постоянно ругается, унижает за неправильную прическу, за пирсинг, за юбку не той длины, за кеды. И постоянно рассказывает о том, как раньше было хорошо. Мой подросток далеко не гуманитарий, но физику ненавидит. И главная причина – учительница".

Напомним, в Украине может сложиться критическая ситуация с учителями физики и химии. По состоянию на 22 июля из 338 086 заявлений на поступление на бакалавриат только 50 было подано на обучение по специальности Среднее образование (Химия) и 63 заявления — на специальность Среднее образование (Физика и астрономия). Это 0,015 % и 0,019% соответственно от общего количества заявлений, что составляет менее 1%.

По химии больше всего заявлений поступило в Тернопольский национальный педагогический университет им. Гнатюка — 12 абитуриентов со средним баллом 145,42. Еще 11 – в Мелитопольский государственный педагогический университет им. Хмельницкого (Запорожская область) со средним баллом 149,59. Самый высокий средний балл отмечается в Днепровском национальном университете им. Гончара – 157,92.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что каждая вторая школа в Украине столкнулась с острым дефицитом учителей.

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