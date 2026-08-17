"Как без знаний физики создавать что-то новое в этом мире?" Антирекорд на вступительных экзаменах 2026 года в Киеве поразил украинцев

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
2,6 т.
Иллюстративное изображение. Сеть была удивлена количеством абитуриентов, желающих поступить на факультет физики
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Украинцев поразило количество поступающих на учителя физики в Киеве в 2026 году. Так, всего лишь двое абитуриентов были зачислены на этот факультет, однако ни один из них не сдавал физику на национальном мультипредметном тесте (НМТ).

Украинская журналистка Екатерина Венжик в посте в Facebook подчеркнула, что через пять лет в столичных школах появится целых два новых учителя физики. Она также отметила, что без знаний этой науки невозможно создавать что-то новое в мире. Кроме того, возникает вопрос, пойдут ли эти выпускники дальше работать в школу.

Украинцев поразило количество абитуриентов на специальность «учитель физики» в Киеве

"За 5 лет Киев получит целых двух новых учителей физики! У меня нет слов. Потому что, честно говоря, я не представляю, как без знаний физики создавать что-то новое в этом мире. Ведь знание физики – это и есть знание об этом мире. Пойдут ли они (студенты, – ред.) преподавать в школы – это, конечно, вопрос (скорее всего, нет)", – написала Венжик.

В то же время учительница начальных классов из Одессы Виктория отметила, что всего в Украине подано 87 заявок на должность учителя физики, и пока не все подтвердили свой выбор. По мнению пользователей сети, если в стране не изменится отношение к учителям, то исчезнет бесплатное образование.

Сеть возмущена количеством абитуриентов на специальность «учитель физики»

"Вчера услышала, что на должность учителя физики в Киеве поступило всего два заявления. Мне стало интересно. Я немного углубилась в эту тему. Итак. На должность учителя физики по всей Украине поступило 87 заявлений, а на должность учителя химии – 65. И это еще не все из них подтвердили свой выбор. Что будет дальше? Если отношение к учителям не изменится, то, вероятно, бесплатное государственное образование исчезнет", – говорится в сообщении.

Сколько абитуриентов выбрали профессию учителя физики

Некоторые педагоги рассказывали, что, несмотря на наличие диплома, они не получали ни одного приглашения на работу в школу.

"Я по образованию учитель физики. Диплом у меня есть. С 2004 года я нахожусь в очереди на прием в школу. Знаете, сколько раз меня вызывали? 0. 0 раз. Я хотела и стремилась работать в школе. Но там гнездятся "динозавры и птеродактели 65+", которые не уступят свои места".

Сколько абитуриентов поступили на специальность «учитель физики»

В то же время другие жаловались на то, что в Украине статус учителя занижен, а дети на уроках вместо учебы сидят в телефонах, поэтому педагоги уезжают за границу.

В Киеве рекордное количество абитуриентов на факультет физики

"Статус учителя у нас ниже плинтуса. До сих пор в школах не запрещены мобильные телефоны, как, например, в Германии. Мой знакомый преподавал физику в украинской школе: дети сидят в телефонах, ничего не хотят знать. Переехал в Германию, сейчас преподает там физику, и не может нарадоваться – никаких телефонов, дети работают, паяют, проводят эксперименты".

Украинцев удивило количество абитуриентов на специальность «учитель физики»

Часть пользователей сети подчеркивали, что для преподавания физики не обязательно заканчивать педагогический вуз. Однако низкая зарплата не стимулирует ученых устраиваться на работу в школы.

Лишь два абитуриента выбрали физику в педагогическом вузе

"Как можно привить подростку любовь к физике, когда в школе эту физику преподает тетя, ровесница их прабабушки. Она постоянно ругается, унижает за неправильную прическу, за пирсинг, за юбку не той длины, за кеды. И постоянно рассказывает о том, как раньше было хорошо. Мой подросток далеко не гуманитарий, но физику ненавидит. И главная причина – учительница".

Украинцев возмутило количество абитуриентов на должность учителя физики

Напомним, в Украине может сложиться критическая ситуация с учителями физики и химии. По состоянию на 22 июля из 338 086 заявлений на поступление на бакалавриат только 50 было подано на обучение по специальности Среднее образование (Химия) и 63 заявления — на специальность Среднее образование (Физика и астрономия). Это 0,015 % и 0,019% соответственно от общего количества заявлений, что составляет менее 1%.

По химии больше всего заявлений поступило в Тернопольский национальный педагогический университет им. Гнатюка — 12 абитуриентов со средним баллом 145,42. Еще 11 – в Мелитопольский государственный педагогический университет им. Хмельницкого (Запорожская область) со средним баллом 149,59. Самый высокий средний балл отмечается в Днепровском национальном университете им. Гончара – 157,92.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что каждая вторая школа в Украине столкнулась с острым дефицитом учителей.

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