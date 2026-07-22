Менее 1% заявлений на поступление: в Украине назревает критическая ситуация с учителями химии и физики

В Украине может сложиться критическая ситуация с учителями физики и химии. Так, по состоянию на 22 июля из 338 086 заявлений для поступления на бакалавриат лишь 50 было подано на обучение по специальности Среднее образование (химия) и 63 заявления Среднее образование (физика и астрономия). Это 0,015% и 0,019% соответственно от общего количества заявлений, что составляет менее 1%.

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Эти данные опубликованы на официальном сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО). По химии больше всего заявлений поступило в Тернопольский национальный педагогический университет им. Гнатюка – 12 абитуриентов со средним баллом 145,42. Еще 11 – в Мелитопольский государственный педагогический университет им. Хмельницкого (Запорожская область) со средним баллом 149,59. Самый высокий средний балл отмечен в Днепровском национальном университете им. Гончара – 157,92.

В Киеве всего было подано 4 заявления в Украинский государственный университет им. Драгоманова, три из которых на бюджетное обучение и одно на контрактное.

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В то же время на физику и астрономию больше всего заявлений поступило в Житомирский государственный университет им. Франко и Ровенский государственный гуманитарный университет – по 9 абитуриентов со средним баллом 130,7 и 120,23 соответственно. Самый высокий средний балл у Херсонского государственного университета (перемещенного в Ивано-Франковск) – 185,16. Его выбрали два абитуриента, подавшие заявления на бюджет.

В Киеве лишь один абитуриент выбрал обучение по этой специальности в Украинском государственном университете им. Драгоманова, подав заявление на бюджетное место.

Проблемы могут возникнуть и с учителями естественных наук. Так, в педагогические вузы Украины поступило всего 109 заявлений от абитуриентов. Больше всего – в Государственное учреждение "Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского" (Одесская область) – 23. Самый высокий средний балл зафиксирован в Мелитопольском государственном педагогическом университете им. Хмельницкого – 153,36.

177 абитуриентов выбрали специальность Среднее образование (Технологии), еще 338 – математику, 1838 – английский язык, 440 – информатику.

В прошлом году Министерство образования и науки сообщало о том, что в Украине второй год подряд больше всего не хватает учителей английского языка, информатики и математики. Также в школах не хватает учителей украинского языка и литературы, физкультуры, истории и физики.

Напомним, что 53% школ в Украине столкнулись с нехваткой учителей. Лишь в 44% учебных заведений нет вакантных педагогических должностей.Только в 40% школ все учителя преподают в соответствии со своей специальностью. Следовательно, в 60% школ учителя вынуждены совмещать преподавание нескольких предметов из-за того, что некому работать.

По состоянию на 1 марта 2026 года в Украине в учреждениях среднего образования работали 364 837 педагогических работников. На простое находятся 852 педагогических работника. Количество вакансий в сфере общего среднего образования достигло 5289,46 ставки.

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