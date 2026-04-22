Некому работать: каждая вторая школа в Украине столкнулась с острым дефицитом учителей

53% школ в Украине столкнулись с нехваткой учителей. Только в 44% учебных заведений отсутствуют вакантные педагогические должности.

Об этом на запрос медиа НУШ сообщила Государственная служба качества образования. В то же время, только в 40% школ все учителя преподают в соответствии со своей специальностью. Следовательно, в 60% школ учителя и учительницы вынуждены совмещать преподавание нескольких предметов из-за того, что некому работать.

По состоянию на 1 марта 2026 года в Украине работали 364837 педагогических работников в учреждениях среднего образования. На простое находятся 852 педработника. Количество вакансий в сфере общего среднего образования достигло 5289,46 ставки.

Напомним, в Украине только каждый пятый выпускник педагогического вуза идет работать в школу. В среднем из 10 тысяч молодых учителей в профессию доходит менее 20% .Государству ежегодно нужно 10 тысяч специалистов педагогической отрасли для того, чтобы в стране было постоянное количество учителей.

За последние 10 лет количество педагогов моложе 30 лет, уменьшилось в два раза. Сейчас средний возраст учителя в школе – 47-48 лет, но есть и те, кому за 70. Следовательно, специалисты в образовании будут теряться, ведь старшие педагоги будут уходить из профессии, однако на их место не будут приходить молодые.

Согласно исследованию, повышение зарплаты молодым учителям до уровня средней по стране положительно влияет на качество образования. По его мнению, именно реформой зарплаты можно решить вопрос молодых специалистов.

