Только каждый пятый идет работать в школу: стало известно о критической ситуации с молодыми учителями в Украине

В Украине только каждый пятый выпускник педагогического вуза идет работать в школу. В среднем из 10 тысяч молодых учителей в профессию доходит менее 20%:

Об этом рассказал председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в интервью украинскому медиа. По его словам, государству ежегодно нужно 10 тысяч специалистов педагогической отрасли для того, чтобы в стране было постоянное количество учителей.

"В профессию в среднем доходят чуть меньше, чем 20%. То есть мы имеем ситуацию, когда 8 тысяч будущих педагогов не идут работать педагогами, они идут на другую работу. Для нас это критично. Мы заказываем для государства 10 тысяч специалистов, это не цифра с неба. Это столько новых специалистов, сколько нам нужно ежегодно в системе для того, чтобы в стране было постоянное количество учителей", – сказал Бабак.

Он также отметил, что за последние 10 лет количество педагогов моложе 30 лет, уменьшилось в два раза. Сейчас средний возраст учителя в школе – 47-48 лет, но есть и те, кому за 70. Следовательно, специалисты в образовании будут теряться, ведь старшие педагоги будут уходить из профессии, однако на их место не будут приходить молодые.

Чиновник подчеркнул, что согласно исследованию, повышение зарплаты молодым учителям до уровня средней по стране положительно влияет на качество образования. По его мнению, именно реформой зарплаты можно решить вопрос молодых специалистов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что претендентка на звание "Учитель года 2026" поделилась впечатлениями о конкурсе в Киеве.

