'В один момент я поймала паническую атаку'. Претендентка на звание 'Учитель года 2026' поделилась впечатлениями о конкурсе в Киеве

Учительница начальных классов Ольга Мерзин поделилась своими впечатлениями от конкурса "Учитель года 2026". По ее словам, после первого этапа в следующий тур прошло 52 педагога из Киева, а дальше начались несколько недель интенсивных испытаний с тестированиями, педагогическими ситуациями, разработками уроков, практическими заданиями и выступлениями.

Об этом Мерзин рассказала в заметке в TikTok. Она отметила, что в определенный момент поймала паническую атаку, ведь не знала, что их ждет дальше. Педагог говорит, что после нескольких этапов всего осталось 13 участников, которые дошли до финального тура.

"Не спрашивайте, как и почему меня занесло на конкурс "Учитель года". Но если спросите, жалею ли я об участии — однозначно нет. Я участвовала в номинации "Начальное образование", и после первого этапа в следующий тур прошли 52 педагога Киева. Далее начались несколько недель очень интенсивных испытаний. Тестирование, педагогические ситуации, разработка уроков, практические задания, выступления ... Честно? В один момент я даже поймала паническую атаку, потому что просто не знала, что именно нас ждет дальше. После нескольких этапов нас осталось 13 педагогов, которые прошли в финальный тур. Это были две очень насыщенные недели, когда параллельно идет основная работа, подготовка к урокам и жизни", – отметила Мерзин.

В первом этапе учителя должны были предоставить видеопрезентацию о себе и свою педагогическую идею. Во втором – пройти тестирование на проверку знаний по педагогике, методикам обучения, психологии ребенка, современных образовательных подходов, нормативной базы. Кроме того, учителя должны были проанализировать проблему, описать ситуацию и предложить собственные пути ее решения.

Также школьные преподаватели должны были разработать урок за 2 часа и представить его. Кроме того, учителя должны были решить практическую задачу – решить задачу и подробно описать методику работы над ней.

В третьем этапе необходимо было представить свой педагогический опыт и собственную идею, а также провести урок, тему которого участники получали менее чем за 2 суток до его презентации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница из Черкасс раскритиковала конкурсы на должность директора школы.

