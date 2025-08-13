Это ритуал, победитель давно определен: учительница из Черкасс раскритиковала конкурсы на должность директора школы

Учительница истории из Черкасс Леся Хлипавка раскритиковала конкурсы на должность директора школы. По ее словам, такой отбор руководителей учебных заведений в большинстве случаев становится обычным ритуалом, тогда как его победитель уже давно определен. Она отмечает, что это подтверждается и количеством участников на этапе отбора.

Об этом педагог написала в заметке в Facebook. Она обратила внимание на процедуру конкурса и предложила варианты изменений.

"Факт остается фактом – в большинстве случаев эти конкурсы являются обычным ритуалом, инструментом, через который назначают уже заранее определенного победителя. Это подтверждается, в частности, и количеством участников на этапе отбора, потому что мало кто хочет участвовать в своеобразном спектакле – еще и в роли массовки", – написала Хлипавка.

По ее словам, в идеальной среде, где все заинтересованы в улучшении качества образования, процедура конкурса выглядит вполне приемлемой. Однако есть определенные "но", самое большое из которых касается перспективного плана развития школы. Так, в Положении о проведении конкурса указано, что конкурсный отбор осуществляется по результатам проверки знаний законодательства в сфере общего среднего образования, проверки профессиональных компетентностей и открытой презентации перспективного плана развития школы, а также ответы на вопросы членов жюри.

Хлипавка отмечает, что очень часто кандидаты вынуждены презентовать свои видения без возможности опереться на перспективный план громады или региона, ведь его часто не существует. Таким образом формируются краткосрочные векторы развития, которые быстро меняются. В то же время развитие материально-технической базы находится в руках учредителя, поэтому он не может зависеть от потенциального директора школы. Именно поэтому, план развития становится символическим документом, необходимым для прохождения конкурса.

Кроме того, по словам педагога, в конкурсах на руководящие должности в образовании не хватает доверия к организаторам, что отпугивает потенциальных кандидатов. Из-за кулуарных договоренностей и вмешательства "заказчиков" конкурсы становятся формальностью, а профессионалы не хотят участвовать, чтобы не терять репутацию.

Несмотря на формальную прозрачность процедур, директора учебных заведений имеют ограниченные реальные полномочия, но несут полную ответственность. Им приходится решать вопросы за пределами педагогики – от ремонта до питания, хотя для этого у них часто нет ни образования, ни ресурса для автономных решений.

Педагог удивляется, как можно возлагать на директоров школ ответственность за непрофильные задачи, такие как ремонт или другие административные обязанности, которые не касаются непосредственно учебного процесса. Оценка их работы должна сосредотачиваться на качестве образования, а не на состоянии зданий, ведь директор – это не завхоз.

"На самом деле не имеет значения, какая операционная, какое оборудование и инструменты, если нет высококвалифицированного хирурга. Однако подмена понятий кому-то выгодна. И поэтому под подобными инспекциями чиновников – безумное количество комментариев, которые идеально иллюстрируют латинское выражение panem et circenses – "хлеба и зрелищ", – пишет Хлипавка.

Она отмечает, что проблема заключается не в процедуре конкурса, а в отсутствии спроса со стороны заказчика на профессионального руководителя заведения. Ведь нужен человек, который будет молчать и иногда решать определенные финансовые вопросы, потому что для некоторых управленцев образование – это ресурс.

Педагог предложила пути выхода из ситуации. В частности:

Автономия школ — административная, финансовая, академическая. Сбалансирование ответственности и полномочий. Внешнее общественное управление – через наблюдательные или попечительские советы, которые имеют реальное влияние, а не только декоративный статус. Оценивание не по количеству окрашенных лавочек, а по качеству образовательного процесса. Образовательное лидерство как специализация – управленец должен иметь не только педагогическую, но и управленческую подготовку. Необходимо внедрять опыт общественного управления образованием – через попечительские советы с реальными полномочиями.

