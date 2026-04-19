Дети слушают, поднимают руку, все идет по плану. Украинская учительница упрекнула вузы за 'идеальный урок', к которому готовят студентов

Украинская учительница Юлия Царук посетовала на образование в педагогических учреждениях высшего образования, где студентов учат проводить "идеальный урок". Зато никто не готовит выпускников к тому, что дети во время занятий могут перебивать, кричать, не слышать или не включаться и как с этим работать.

Об этом педагог написала в заметке в Threads. Она удивляется, почему до сих пор никто не написал книгу с советами для молодых учителей, ведь когда дети поднимают руку, слушают и все работает по плану, происходит только в теории.

"Студенты педагогических вузов, скажите честно... Вас до сих пор учат "идеальному уроку"? Где дети слушают, поднимают руку и все работает по плану? Или уже говорят правду: что ребенок может перебивать, кричать, не слышать, не включаться? И что с этим реально делать? Потому что когда я пришла в школу – меня к этому никто не готовил. Я думала о том, почему Василий Сухомлинский написал "100 советов учителя", а почему никто не написал книги "100 советов молодому учителю", – написала Царук.

В комментариях под постом большинство коллег педагогини отметили, что действительно до сих пор студентов учат проводить идеальные уроки. И даже если они во время лекций они думают, что все усвоили, то приходя в класс понимают, что это не работает. В то же время, именно практические тренинги дают ответы на вопросы, которые могут возникнуть у студентов, однако из-за нехватки времени и возможностей, будущие учителя не могут этого делать. Кроме того, в сети считают, что будущих педагогов должны учить работать с классами, где учатся дети с особыми образовательными потребностями.

"Да! И самое интересное, что я это тоже поняла уже в процессе работы. Просто есть момент, когда ты думаешь "я уже поняла". А потом приходит ситуация или класс – и ты понимаешь, что это совсем другой уровень. И именно этому, к сожалению, не учат. Однако, согласитесь, практические тренинги дают ответ на процентов 30-40 вопросов. Даже при обучении в вузе тренинги студенты не проходят. Потому что у них нет времени, возможности и они не понимают для чего. Возможно, это только моя такая практика".

"И отдельно интересно, учат ли работать с классами, где одновременно есть дети с различными образовательными потребностями. Потому что это уже не "методика из учебника", а совсем другой уровень работы учителя. Вот именно современных студентов".

"У нас так было, к сожалению, не знаю, изменилось ли что-то, вряд ли".

"18 лет в образовании. Все еще есть дети, к которым не готова".

"Закончила пед в 2025 и да, учат делать идеальные уроки, учителям которые наблюдают может быть интересно, а вот ученикам... Если они в принципе не заинтересованы учиться, то ты что ни делай, им будет безразлично. Поэтому реально зависит и от коммуникации учителя с учениками и от коммуникации родителей с детьми".

"Прохожу практику в школе. Мне 30, в 18, пожалуй, было бы сложно. И эта поминутная ерунда есть. И как дети слушают есть, но нет графы количества детей с ООП и не хватает обучения в этом направлении".

"Объясняют, что дети не слушают, однако "идеальные уроки" никто не отменяет".

