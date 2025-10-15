Дефицит учителей в Украине: МОН назвало три предмета, которые скоро некому будет преподавать
В Украине уже второй год подряд больше всего не хватает учителей английского языка, информатики и математики. Такую информацию предоставило Министерство образования и науки Украины за 2024-2025 учебный год.
На запрос The Page, образовательное ведомство предоставило информацию о количестве педагогов, которых не хватает в системе. Также в школах не хватает учителей украинского языка и литературы, физкультуры, истории и физики.
Согласно информации, такое количество вакансий было свободным:
- английского языка – 267,94;
- информатики – 149,08;
- математики – 130,96;
- украинского языка и литературы – 111,96;
- физической культуры – 99,53;
- истории – 72,96;
- физики – 68,96;
Также в прошлом году министр образования и науки Оксен Лисовой сообщал, что в Украине больше всего не хватает учителей информатики, математики и английского языка. По его словам дефицит педагогов наблюдается по всей стране.
Напомним, более 40% учителей планируют уйти из профессии до 2030 года. Ключевой причиной такого желания педагогов является пренебрежение к умственному труду. Такая тенденция касается также и врачей, ученых и других работников умственного труда.
В то же время, самой популярной специальностью среди поступающих 2025 года стал менеджмент. Это направление уже несколько лет держит позицию безоговорочного лидера, что имеет тревожную тенденцию.
