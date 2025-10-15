Дефицит учителей в Украине: МОН назвало три предмета, которые скоро некому будет преподавать

В Украине уже второй год подряд больше всего не хватает учителей английского языка, информатики и математики. Такую информацию предоставило Министерство образования и науки Украины за 2024-2025 учебный год.

На запрос The Page, образовательное ведомство предоставило информацию о количестве педагогов, которых не хватает в системе. Также в школах не хватает учителей украинского языка и литературы, физкультуры, истории и физики.

Согласно информации, такое количество вакансий было свободным:

английского языка – 267,94;

информатики – 149,08;

математики – 130,96;

украинского языка и литературы – 111,96;

физической культуры – 99,53;

истории – 72,96;

физики – 68,96;

Также в прошлом году министр образования и науки Оксен Лисовой сообщал, что в Украине больше всего не хватает учителей информатики, математики и английского языка. По его словам дефицит педагогов наблюдается по всей стране.

Напомним, более 40% учителей планируют уйти из профессии до 2030 года. Ключевой причиной такого желания педагогов является пренебрежение к умственному труду. Такая тенденция касается также и врачей, ученых и других работников умственного труда.

В то же время, самой популярной специальностью среди поступающих 2025 года стал менеджмент. Это направление уже несколько лет держит позицию безоговорочного лидера, что имеет тревожную тенденцию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в каких странах Европы учителя довольны своей зарплатой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!