В каких странах Европы учителя довольны своей зарплатой: Украина отстает

Доктор экономических наук и профессор Александр Костюк поделился выводами отчета об уровне удовлетворенности заработной платой учителями. Так, в странах Европейского Союза в прошлую декаду 37,8% педагогов были довольны средствами, которые получают за свой труд. Больше всего таких преподавателей в Австрии и Бельгии – около 70%.

Об этом Костюк написал в Facebook. В отчете анализируются различные аспекты, связанные с политикой оплаты труда учителей в странах Европы и охватывает информацию о государственных школах в 42 европейских образовательных системах.

По словам педагога, существуют значительные различия в размере заработной платы учителей между странами Восточной Европы и остальной Европой. Так, например, зарплата в Чехии, Эстонии, Латвии, Литве, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, Черногории и Сербии является одной из самых низких. В то же время средние годовые зарплаты являются одними из самых высоких в Дании, Германии, Ирландии, Нидерландах, Австрии, Финляндии, Исландии и Норвегии.

Почти во всех странах, где зарплата ниже ВВП на душу населения, учителя в среднем выражают меньшую удовлетворенность своей зарплатой. Это касается Чехии, Венгрии, Латвии, Литвы, Словакии, Швеции и Исландии.

Норвегия является исключением, ведь средняя фактическая зарплата учителей ниже ВВП на душу населения, тогда как доля учителей, довольных своей заработной платой, выше среднего показателя по ЕС. Однако высокие доходы нефтяных компаний могут завышать ВВП на душу населения и быть источником отрицательной разницы между заработной платой и ВВП. На самом деле в Норвегии заработная плата учителей является одной из самых высоких в Европе.

В Бельгии, Дании, Нидерландах, Австрии, Финляндии и Соединенном Королевстве (Англия) доля учителей, которые довольны своей зарплатой, превышает средний показатель по ЕС.

В Украине зарплата педагога на 25% меньше ВВП на душу населения. Поэтому в этом случае наша страна идет последней, уступая Чехии. В то же время вопрос о том, насколько украинские учителя довольны своей зарплатой, остается открытым.

