Дети ездят в Испанию и Египет, а учителя – на день по Украине: сеть всколыхнула дискуссия из-за низких зарплат педагогов

Украинский психолог Ирина Дубенюк поделилась наблюдением из школы, как дети рассказывали, где они были на летних каникулах. Так, некоторые из них говорили, что они путешествовали в Италию, Испанию, Египет и Карпаты. В то же время, когда спросили учительницу, то она сказала, что была один день в Черновцах.

В заметке в Тhreads Дубенюк поделилась, что сама имела поездку в Бакоту (Хмельницкая область). Тогда как дети говорили, что путешествовали по два раза в одно и то место.

"Диалог в школе. Дети 6 класс: "Смотрите какая я черная, в Италии была". "А я в Испании". "А я два раза в Карпатах и в Египте. А где вы были летом?" Учительница украинского языка: "Ну я в Черновцах была 1 день. Я (психолог): "А я на Бакоте 1 день". Все, можно плакать", – написала Дубенюк.

В комментариях украинцы выразили возмущение низкими зарплатами учителей и отсутствием возможности путешествовать. Некоторые из педагогов поделились, что отпуск оплачивал муж, а некоторые указывали на то, что профессия учителя недооценена.

"Когда я была учительницей (не долго), то и в Грецию ездила, и в Грузию, и в турах по Европе. Просто муж финансировал мое хобби в школе. Но да, это очень печально, что учительской зп не хватает ни на что".

"Именно поэтому я, учитель, работаю ровно столько за сколько платят. Ни минуты больше. Ни какими мыслями дольше... Уроки закончила. В "окнах," подготовилась на следующий день... И всё! Вторая половина дня – репетитор. И тоже работаю исключительно по условиям договора. И мой ребенок тоже ездит летом по разным городам".

"Жаль, что профессия учителя недооценена, но в этом нет вины ни детей, ни их родителей".

