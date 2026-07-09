Куда поступать, чтобы стать учителем: лучшие педагогические университеты Украины 2026 года

Лучшим педагогическим высшим учебным заведением стал Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка. Вторым в списке оказался Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко.

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Третьим среди лучших стал Криворожский государственный педагогический университет. Об этом сообщает информационный ресурс Освіта.ua.

Лидером украинского высшего образования в 2026 году стал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, который возглавляет рейтинг лучших университетов страны на протяжении десяти лет. Вуз также занимает первое место в подрейтинге классических университетов Украины.

Второе место в рейтинге занял Львовский национальный университет имени Франко. На третьей позиции – Национальный университет "Львовская политехника", который также признан лучшим техническим вузом страны.

Четвертым в списке стал Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Пятым – Харьковский национальный университет имени Каразина.

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В то же время, список лучших аграрных вузов в этом году возглавил Национальный университет биоресурсов и природопользования, а среди медицинских – Львовский национальный медицинский университет им. Даниила Галицкого.

Лидером среди художественных вузов Украины признан Киевский национальный университет культуры и искусств, а среди частных вузов наилучшие показатели в этом году продемонстрировала Межрегиональная Академия управления персоналом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Национальный университет "Львовская политехника" впервые возглавил академический рейтинг "Топ-200 Украина 2026", поднявшись со второго места и продемонстрировав наиболее сбалансированные результаты по совокупности ключевых показателей.

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