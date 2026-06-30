Какой университет стал лучшим в Украине: результаты рейтинга топ-200
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Национальный университет "Львовская политехника" впервые возглавил академический рейтинг "Топ-200 Украина 2026", поднявшись со второго места и продемонстрировав наиболее сбалансированные результаты по совокупности ключевых показателей. Вуз стал национальным лидером по количеству поданных заявлений абитуриентов и эффективности участия в конкурсах научных проектов.
Об этом сообщает Еврообразование. Вторым в списке стал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, который после прошлогоднего лидерства занял второе место. Университет остается национальным лидером по трем ключевым показателям – QS World University Rankings, Scopus и рейтингом аккредитационных экспертиз НАЗЯВО, а также занимает второе место среди украинских университетов по показателю эффективности участия в конкурсах научных проектов.
Далее вузы расположились в следующем порядке:
Рейтинг "Топ-200 Украина 2026" в полной мере учитывает рекомендации международной конференции IREG 2025 "University Rankings and Challenges of Sustainability" относительно современных подходов к оценке деятельности университетов. В отличие от предыдущих лет, в рейтинге усилена роль показателей, характеризующих вклад высших учебных заведений в достижение Целей устойчивого развития, уровень социальной ответственности, международной конкурентоспособности и инновационного потенциала. С этой целью увеличен вес международных индикаторов QS Sustainability Rankings, THE Sustainability Impact Ratings, а также комплексных мировых рейтингов, оценивающих качество образования, научных исследований, интернационализацию и репутацию университетов. По сравнению с рейтингом 2025 года состав первой пятерки университетов остался неизменным, однако произошли некоторые изменения в распределении позиций между лидерами.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что 9 университетов Украины вошли в глобальный рейтинг QS World University Rankings.
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