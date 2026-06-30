Какой университет стал лучшим в Украине: результаты рейтинга топ-200

Национальный университет "Львовская политехника" впервые возглавил академический рейтинг "Топ-200 Украина 2026", поднявшись со второго места и продемонстрировав наиболее сбалансированные результаты по совокупности ключевых показателей. Вуз стал национальным лидером по количеству поданных заявлений абитуриентов и эффективности участия в конкурсах научных проектов.

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Об этом сообщает Еврообразование. Вторым в списке стал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, который после прошлогоднего лидерства занял второе место. Университет остается национальным лидером по трем ключевым показателям – QS World University Rankings, Scopus и рейтингом аккредитационных экспертиз НАЗЯВО, а также занимает второе место среди украинских университетов по показателю эффективности участия в конкурсах научных проектов.

Далее вузы расположились в следующем порядке:

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Сумский государственный университет

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника

Национальный технический университет "Днепровская политехника"

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Рейтинг "Топ-200 Украина 2026" в полной мере учитывает рекомендации международной конференции IREG 2025 "University Rankings and Challenges of Sustainability" относительно современных подходов к оценке деятельности университетов. В отличие от предыдущих лет, в рейтинге усилена роль показателей, характеризующих вклад высших учебных заведений в достижение Целей устойчивого развития, уровень социальной ответственности, международной конкурентоспособности и инновационного потенциала. С этой целью увеличен вес международных индикаторов QS Sustainability Rankings, THE Sustainability Impact Ratings, а также комплексных мировых рейтингов, оценивающих качество образования, научных исследований, интернационализацию и репутацию университетов. По сравнению с рейтингом 2025 года состав первой пятерки университетов остался неизменным, однако произошли некоторые изменения в распределении позиций между лидерами.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что 9 университетов Украины вошли в глобальный рейтинг QS World University Rankings.

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