9 университетов Украины попали в глобальный рейтинг QS World University Rankings: какие вузы стали лидерами
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В мировой рейтинг QS World University Rankings 2027 вошли более 1 500 университетов со всего мира из более чем 8 800 оцениваемых. Украину в списке лучших представляют 9 вузов — на один меньше, чем в прошлом году.
Рейтинг, опубликованный на официальном сайте, учитывает академическую репутацию и международные возможности учебного заведения, трудоустройство и результаты выпускников, опыт студентов и т. д. Первое место среди украинских университетов занял Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
В QS World University Rankings 2027 вошли:
В этом году в список не вошел Харьковский национальный университет радиоэлектроники.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что один украинский университет получил статус элитного, войдя в рейтинг лучших.
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