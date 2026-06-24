9 университетов Украины попали в глобальный рейтинг QS World University Rankings: какие вузы стали лидерами

В мировой рейтинг QS World University Rankings 2027 вошли более 1 500 университетов со всего мира из более чем 8 800 оцениваемых. Украину в списке лучших представляют 9 вузов — на один меньше, чем в прошлом году.

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Рейтинг, опубликованный на официальном сайте, учитывает академическую репутацию и международные возможности учебного заведения, трудоустройство и результаты выпускников, опыт студентов и т. д. Первое место среди украинских университетов занял Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

В QS World University Rankings 2027 вошли:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (791–800 места, -70 позиций по сравнению с рейтингом прошлого года). Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (851–900 места, -50 позиций). Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (851–900, -70 позиций). Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (1001–1200 места, без потери позиций в рейтинге). Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1201–1400 места, без потери позиций в рейтинге). Национальный университет "Львовская политехника" (1201–1400, -200 позиций). Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (1201–1400, без потери позиций в рейтинге). Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова (1201–1400, без потери позиций в рейтинге). Сумский государственный университет (1201–1400, -200 позиций).

В этом году в список не вошел Харьковский национальный университет радиоэлектроники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что один украинский университет получил статус элитного, войдя в рейтинг лучших.

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