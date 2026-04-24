Опубликован рейтинг 10 лучших вузов Украины 2026: один университет получил статус элитного

Опубликован свежий рейтинг высших учебных заведений UniRanks 2026, в который попало 237 украинских вузов. Из них 32 получили статус национальных лидеров, 23 – региональных, а Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – элитного.

Список обнародован на официальной платформе UniRanks. Кроме Киева, сильнейшие университеты сосредоточены в Харькове, Львове и Сумах. Рейтинг базируется на системе Open-Rank, что позволяет экспертам и представителям индустрии участвовать в определении весомости показателей. Таким образом обеспечивается прозрачность и соответствие реальным потребностям современного рынка труда.

ТОП-10 университетов Украины по рейтингу UniRanks 2026

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Сумской государственный университет

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Киевский авиационный институт (КАИ)

Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ)

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Национальный университет "Львовская политехника"

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

UniRanks учитывает 10 критических столпов, среди которых благосостояние студентов, уровень трудоустройства, цифровая трансформация и готовность к вызовам будущего.

