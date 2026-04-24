Опубликован рейтинг 10 лучших вузов Украины 2026: один университет получил статус элитного

Опубликован рейтинг 10 лучших вузов Украины 2026: один университет получил статус элитного

Опубликован свежий рейтинг высших учебных заведений UniRanks 2026, в который попало 237 украинских вузов. Из них 32 получили статус национальных лидеров, 23 – региональных, а Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – элитного.

Список обнародован на официальной платформе UniRanks. Кроме Киева, сильнейшие университеты сосредоточены в Харькове, Львове и Сумах. Рейтинг базируется на системе Open-Rank, что позволяет экспертам и представителям индустрии участвовать в определении весомости показателей. Таким образом обеспечивается прозрачность и соответствие реальным потребностям современного рынка труда.

ТОП-10 университетов Украины по рейтингу UniRanks 2026

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
  • Сумской государственный университет
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
  • Киевский авиационный институт (КАИ)
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ)
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
  • Национальный университет "Львовская политехника"
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

UniRanks учитывает 10 критических столпов, среди которых благосостояние студентов, уровень трудоустройства, цифровая трансформация и готовность к вызовам будущего.

