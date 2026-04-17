Назван самый дорогой частный университет в Украине: год обучения стоит 324 тысячи гривен

Дороже всего получение высшего образования в Украине стоит в частном заведении – American University Kyiv. В 2025 году студенты должны были заплатить в среднем 323 999 грн.

Видео дня

В то же время, в Зигмунд Фрейд Университете Украина обучение стоило 315 000 грн, а в Украинском католическом университете – 147 000 грн. Об этом сообщает портал Education.ua.

В Украине за четыре года выросла стоимость обучения в учреждениях высшего образования на 60%. Наиболее резкое повышение произошло за последний год. Самое дешевое образование можно получить в педагогических и духовных университетах. Самая низкая цена в 2025 году была в Таврическом христианском институте – 11 750 грн в год, Волынской православной богословской академии – 15 000 грн и Бердянском государственном педагогическом университете – 15 177 грн.

Также самые низкие цены имеют направления, которые государство считает критически важными для экономики и восстановления. Среди них – железнодорожный транспорт, машиностроение, металлургия, энергопроизводство и аграрные специальности.

В то же время, самые высокие темпы по росту стоимости обучения демонстрируют специальности, связанные с международной деятельностью, управлением и финансами. Так средняя стоимость обучения по специальности "Международные отношения" за 4 года выросла на 93% – с 24 920 грн до 48 079 грн, а по специальности "Общественное здоровье" на 77% – с 20 284 грн до 35 809 грн.

Какие специальности самые дорогие

Стоматология, медицина, международные отношения и право, ИТ, искусство ежегодно становятся самыми дорогими. В то же время, цена не останавливает абитуриентов и на эти специальности наблюдается высокий конкурс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!