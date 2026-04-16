Где в Украине самое дешевое высшее образование: рейтинг областей и специальностей за 2025 год

В Украине за четыре года выросла стоимость обучения в учреждениях высшего образования на 60%. Наиболее резкое повышение произошло за последний год. Самое дешевое образование можно получить в педагогических и духовных университетах. Самая низкая цена в 2025 году была в Таврическом христианском институте – 11 750 грн за год, Волынской православной богословской академии – 15 000 грн и Бердянском государственном педагогическом университете – 15 177 грн.

Об этом сообщает портал Education.ua. Также самые низкие цены имеют направления, которые государство считает критически важными для экономики и восстановления. Среди них – железнодорожный транспорт, машиностроение, металлургия, энергопроизводство и аграрные специальности.

В то же время, самые высокие темпы по росту стоимости обучения демонстрируют специальности, связанные с международной деятельностью, управлением и финансами. Так средняя стоимость обучения по специальности "Международные отношения" за 4 года выросла на 93% – с 24 920 грн до 48 079 грн, а по специальности "Общественное здоровье" на 77% – с 20 284 грн до 35 809 грн.

Какой регион самый дорогой для обучения

Самая высокая средняя стоимость обучения в 2025 году

Черновицкая область – 37 800 грн.

Львовская область – 37 480 грн.

Киевская область – 37 308 грн.

Ивано-Франковская область – 35 828 грн.

Закарпатская область – 34 504 грн.

Самая низкая средняя стоимость обучения

Херсонская область – 22 315 грн.

Николаевская область – 22 640 грн.

Запорожская область – 22 780 грн.

Полтавская область – 23 506 грн.

Сумская область – 24 124 грн.

Какие специальности самые дорогие

Стоматология, медицина, международные отношения и право, ИТ, искусство ежегодно становятся самыми дорогими. В то же время, цена не останавливает абитуриентов и на эти специальности наблюдается высокий конкурс.

На сколько выросло обучение в вузах за 4 года

в 2022 году средняя стоимость обучения составляла 19 171 грн;

в 2023 году — 21 591 грн;

в 2024 году — 25 347 грн;

в 2025 году — 30 798 грн.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто имеет льготы при поступлении в учреждения высшего образования в 2026 году.

